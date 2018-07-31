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EİB Yönetim Kurulları Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 18:43 | Son Güncelleme

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "Türk gıda ürünlerinin Amerika pazarında tanıtılmasına yönelik Turquality projemizi bakanlığa sunduk"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Japonya ve Güne Kore pazarlarında Türk gıda ürünlerini tanıtmak amacıyla 3 yıldır yürüttükleri Turquality projesine değinerek "Şimdi bunu, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak amacıyla harekete geçtik ve Türk gıda ürünlerinin Amerika pazarında tanıtılmasına yönelik Turquality projemizi bakanlığa sunduk." dedi.

EİB'ye bağlı 12 birliğin yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Eskinazi, göreve geldikleri tarihten itibaren hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Geleceğe yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Eskinazi, doğal taş, yaş meyve ve hazır giyim sektörlerinde başarıyla yürüttükleri Ur-Ge projesine ek olarak kuru meyve sektörü için de bakanlıktan onay aldıklarını, gelecek dönemde mobilya ve teknik tekstillerle ilgili firmaları da içeren Ur-Ge projesini başlatacaklarını kaydetti.

Turquality projesi hakkında da bilgi veren Eskinazi, şunları kaydetti:

"3 yıldır Japonya ve Güney Kore pazarlarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımı amacıyla yürüttüğümüz bir Turquality projemiz var. Bu kapsamda, her iki ülkede, oranın meşhur aşçıları tarafından bizim ürünlerimizin yerel tatlarla yoğrulduğu pişirme etkinlikleri düzenliyor, bunlara ünlü yemek yazarlarını, bloggerları davet edip farkındalık oluşturuyoruz. Şimdi bunu, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD'ye taşımak amacıyla harekete geçtik ve Türk gıda ürünlerinin Amerika pazarında tanıtılmasına yönelik Turquality projemizi bakanlığa sunduk. Arkadaşlar geçen hafta bakanlıkta sunumunu yaptılar ve bakanlık yetkilileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Hatta yeni Ticaret Bakanımıza sundukları eylem planlarında Amerika pazarı için doğrudan bizim eylem planlarımıza yer verdiler. Bunun için de gururluyuz."

Eskinazi, Dış Ticaret Üniversitesi ve Tarım Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da göreve geldiklerinden bu yana üreticilerin ayağına kadar gittiklerini, bu sayede büyük gözüken sorunları küçük dokunuşlarla çözüme kavuşturduklarını söyledi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Genel Sekreteri Elçin Güdücü de İTB'nin Elektronik Pazaryeri portalı hakkında sunum yaptı.

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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi EİB ihracat toplantı

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