EİB'de ABD'nin İran'a yaptırımları anlatıldı

İZMİR (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde görevli finansal Ataşe Emery S. Kobor, Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB), ABD'nin İran yaptırımlarının Türkiye'ye etkilerine yönelik sunum yaptı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran yaptırımlarının, gündemde olan sıcak bir konu olduğunu belirtti. Her konuda üyelerini bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Eskinazi, "Birliğimiz, üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda buna benzer toplantıları organize etmeyi sürdürecek. Katılımlarından dolayı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde görevli finansal Ataşe Emery S. Kobor’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eskinazi'nin açıklamasına göre Kobor, ABD’nin İran’a yönelik ambargo kararı hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Düzenlemelerin birincil ve ikincil yaptırımlar olarak gruplandırıldığını, birincil yaptırımların ABD vatandaşlarını, ikincil yaptırımların ise ABD vatandaşı olmayanları kapsadığını belirten Kobor, İran'la tanınan muafiyetler ve belirlenen yollar dışında iş yapanların ABD ile iş yapma olanağından mahrum kalacağını, ABD topraklarına giriş yapamayacaklarını ve ABD finansal sistemini kullanarak bu ticareti sağlayanların tutukluluğa uzanan bir yaptırım süreci ile karşılaşabileceğini kaydetti.