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EİB'de ABD'nin İran'a yaptırımları anlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

EİB'de ABD'nin İran'a yaptırımları anlatıldı

İZMİR (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde görevli finansal Ataşe Emery S. Kobor, Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB), ABD'nin İran yaptırımlarının Türkiye'ye etkilerine yönelik sunum yaptı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran yaptırımlarının, gündemde olan sıcak bir konu olduğunu belirtti. Her konuda üyelerini bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Eskinazi, "Birliğimiz, üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda buna benzer toplantıları organize etmeyi sürdürecek. Katılımlarından dolayı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde görevli finansal Ataşe Emery S. Kobor’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eskinazi'nin açıklamasına göre Kobor, ABD’nin İran’a yönelik ambargo kararı hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Düzenlemelerin birincil ve ikincil yaptırımlar olarak gruplandırıldığını, birincil yaptırımların ABD vatandaşlarını, ikincil yaptırımların ise ABD vatandaşı olmayanları kapsadığını belirten Kobor, İran'la tanınan muafiyetler ve belirlenen yollar dışında iş yapanların ABD ile iş yapma olanağından mahrum kalacağını, ABD topraklarına giriş yapamayacaklarını ve ABD finansal sistemini kullanarak bu ticareti sağlayanların tutukluluğa uzanan bir yaptırım süreci ile karşılaşabileceğini kaydetti.

İran ile ticarete yönelik bu tedbirlere rağmen ABD’nin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke için birtakım farklı düzenlemelerinin söz konusu olduğunu ve bu düzenlemeleri 5 Kasım 2018 tarihinde uygulamaya soktuğunu hatırlatan Kobor, bu düzenlemenin bazı ürünleri ve hizmetleri kapsadığını ve ABD’nin belirlediği farklı bir ticaret modeli üzerinden yürütülebildiğini ifade etti.

Kobor, İran ile ticaret yapan şirketlerin tüm soruları için "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi" (OFAC - Office of Foreign Assets Control) ile iletişime geçmeleri gerektiğini, mail ya da telefon yolu ile OFAC’a ulaşılarak görüş alınabileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ambargo iran yaptırım

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