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EİB'den ihracat rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

Ege'den mayısta gerçekleştirilen 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat, bugüne kadarki aylık bazda en yüksek rakam oldu - EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "Yılın geri kalan 7 aylık döneminde de gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Türk ekonomisindeki küçülmeyi durdurup tekrar büyümeyi sağlayacağız"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerince (EİB) mayıs ayında gerçekleştirilen 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat, ay bazında en yüksek dış satım rakamı oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre EİB, 2018 Mayıs'ta 1 milyar 133 milyon dolarlık ihracata imza attı. Rakam, bu senenin aynı ayında yüzde 15 artarak 1 milyar 306 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, EİB'in 80 yıllık tarihinde aylık bazda en yüksek ihracat tutarı olarak kayıtlara geçti.

EİB'nin ocak-mayıs dönemindeki ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 2 artarak 5 milyar 642 milyon dolara çıktı.

EİB'e bağlı Ege Maden İhracatçıları Birliği, mayıs ihracatını yüzde 31'lik artışla 83 milyon dolardan 109 milyon dolara taşıdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise yüzde 7 artarak 147 milyon dolara çıktı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı (EDDMİB), mayısta yüzde 44 artarak 17 milyon doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 için belirledikleri 15 milyar dolar ihracat hedefine odaklandıklarını kaydetti.

Yılın ilk çeyreğindeki durgunluğu nisan ve mayıs aylarındaki ihracat rakamlarıyla aştıklarını aktaran Eskinazi, "Yılın geri kalan 7 aylık döneminde de gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Türk ekonomisindeki küçülmeyi durdurup tekrar büyümeyi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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EİB ihracat rekor

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