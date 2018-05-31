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EİB'den ihracatçı firmalara kolaylık

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "İhracatçı firmaların devlet yardımları için başvurularını gönderdikleri kayıtlı elektronik postada yaşanan sorunları gideren bir portalın kullanım hakkını satın aldık" - "İhracatçı firmalarımız ek bir yazılım satın almalarına gerek kalmadan ve uzun dönem imza maliyeti olmadan doğru ve geçerli imza atabilecek"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçı firmaların devlet yardımlarından yararlanmak için başvurularını gönderdikleri kayıtlı elektronik postada yaşanan sorunları gideren bir portalın kullanım hakkını satın aldıklarını söyledi.

Eskinazi, Birlik'te düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ekonomi Bakanlığınca, ihracatçıların başvuru süreçlerini elektronik ortama taşıma kararı alındığını hatırlattı.

İhracatçı firmaların bu karar doğrultusunda devlet yardımlarından yararlanmak için yaptıkları başvuruları 1 Nisan 2018'den itibaren elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi aracılığıyla ilettiklerini belirten Eskinazi, uygulamayla firmaların ihracatçı birliklerine evrak getirme, götürme ve onaylatma zorunluluğundan kurtarıldığını dile getirdi.

Yeni uygulamaya geçilirken sistematik birtakım sorunlar yaşandığını ifade eden Eskinazi, "Firmalarımızın, bilhassa geçerli ve uzun dönem doğrulanabilir imza profiline uygun elektronik imza üretmekte zorlandıkları saptandı." dedi.

Uygulamanın ilk döneminde EİB'ten yapılan 20 başvurunun 14'ünün reddedildiğini anlatan Eskinazi, şöyle devam etti:

"Ekonomi Bakanlığımız süreci dikkatli bir şekilde takip etti ve başvurularda yaşanan sorunlar nedeniyle firmalarımıza 1 ay ilave başvuru süresi verdi. Biz de bu süreçte 'Kepport' isimli portalı geliştiren firma ile iletişime geçtik ve portalın kullanım hakkını alarak üyelerimizin hizmetine sunduk."

Eskinazi, EİB üyelerinin www.eib.org.tr sitesi üzerinden bu portala girerek, başvuru evrakını geçerli ve uzun dönem doğrulanabilir e-imza ile onaylayabileceklerini, bu hizmetin bedelini de EİB'in üsteleneceğini bildirdi.

Portal sayesinde ihracatçı firmaların kullanacakları elektronik imzaların TÜBİTAK'ın belirlediği standartlarda bilgileri içereceği için uzun süre geçerli olacağına işaret eden Eskinazi, "Başka bir tabirle, ihracatçı firmalarımız ek bir yazılım satın almalarına gerek kalmadan ve uzun dönem imza maliyeti olmadan doğru ve geçerli imza atabilecek. Tüm bu imzalama işlemleri, basit bir web sitesi arayüzünden, birden fazla dosyanın bir defada imzalanabilmesi sayesinde çok kolay ve hızlıca gerçekleştirilebilecek. Türkiye'de bu hizmeti üyelerine veren ilk kurum olduk." dedi.

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Birlik Ekonomi Bakanlığı ihracat Kayıtlı Elektronik Posta kep portal

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