FİNANS

EİB'den şubatta 1 milyar 57 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

EİB'den şubatta 1 milyar 57 milyon dolarlık ihracat

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) şubat ayında 1 milyar 57 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EİB'ten yapılan açıklamaya göre, birliğin şubat 2018'de 1 milyar 82 milyon dolar olan ihracat rakamı, geçen ay 1 milyar 57 milyon dolara geriledi.

Şubat ayı ihracatında, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 113,8 milyon dolar ile zirvedeki yerini korurken, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 106 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8’lik artışla 78 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de yüzde 15'lik artışla 71 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen ay 175 ülkeye dış satım yapan EİB üyeleri, en fazla ihracatı 121,5 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı 78 milyon dolar ihracatla İngiltere ve 77 milyon dolarla ABD izledi.

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EİB ihracat şubat

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