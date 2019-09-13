FİNANS

EİB/Eskinazi: Faiz indirimi piyasalarda büyük rahatlama sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 3.25’lik faiz indirimiyle yüksek faizler nedeni ile finansmana erişimde sorun yaşayan reel sektörün rahatlayacağını ifade etti.

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 3.25’lik faiz indirimiyle yüksek faizler nedeni ile finansmana erişimde sorun yaşayan reel sektörün rahatlayacağını ifade etti.
Eskinazi, Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 16.5’e çekilmesinin Türkiye’nin 11. Kalkınma Planında ortaya koyduğu hedeflere ulaşmasına aracılık edeceğini de belirtti.
Yüksek faizin üretim ve yatırımın önünde engel olduğunu söyleyen Eskinazi, "Önceki aylarda gelen 4.25 puanlık faiz indirimi piyasaya nefes aldırmıştı. Dün açıklanan 3.25 puan ile bu rahatlamanın istikrarlı olacağını gösterdi. TCMB’nın bu kararına piyasaların tepkisi de olumlu oldu. Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devam etmesini ve 1 yıllık süreçte faizlerin yüzde 10 bandına gelmesini bekliyoruz" dedi.
Sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısının artacağına da vurgu yapan Eskinazi, "Para Politikası Kurulu’nun çok kritik dönemde aldığı ikinci faiz indirim kararı 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşmak için itici güç olacak. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı 'İhracat Ana Planı'nda belirlenen hedeflere daha çabuk ulaşmamıza katkı sağlayacak. Bu noktada, kurda da volatilite riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması gerekiyor. İhracatçılarımızı için en önemli konu şu an kurun stabil olması, dalgalanmaların yaşanmamasıdır. Faiz indiriminin toplumun tüm kesimlerine olumlu sonuçlar doğurmasını diliyorum" diye ekledi.

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