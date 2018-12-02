EİB'in kasım ayı ihracatı geçen yıla göre arttı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyesi 7 bin ihracatçı, kasım ayında 1 milyar 199 milyon dolar ihracata imza attı. Geçen yılın aynı ayında 1 milyar 176 milyon dolar olan EİB'in ihracatı yüzde 2 artış gösterdi.

Kasım ayında Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 8'lik artışla 526 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü ise yüzde 28'lik artışla 91 milyon dolar döviz getirdi. Sanayi sektörünün ihracatı yüzde 6'lık azalma ile 582 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yıl sonunda Türkiye'nin 170 milyar dolar, Ege İhracatçı Birliklerinin ise 13,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaştığının görüleceğini belirtti.

Ekonomide yaşanan daralmanın üretim ve ihracatla aşılacağını kaydeden Eskinazi, "2019 yılında Türkiye'nin 182 milyar dolar ihracat hedefine 14,5-15 milyar dolar katkı koymak için 365 gün yoğun bir çalışma içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

