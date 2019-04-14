FİNANS

EİB'ten Çin'e ihracatı arttırmak için özel ekip

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "EİB'den Çin'e yıllık 300 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla özel bir çalışma ekibi kurduk"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik kanalıyla Çin'e yapılan ihracatı 300 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarma hedefiyle özel bir ekip kurduklarını bildirdi.

Eskinazi, yaptığı açıklamada Çin'e daha fazla ihracat yapmak isteyen birlik üyelerine bu pazarı tanıtmak ve destek olmak amacıyla "Hedef pazar: Çin" seminerleri başlattıklarını, ikinci seminerin 16 Nisan'da gerçekleştireceğini kaydetti.

Birlik bünyesinde "Çin timi" kurduklarını belirten Eskinazi, bu ekibin yıl boyunca "Çin pazarına giriş için düzenlenecek etkinlikler için kuluçka görevi üstleneceğini" ifade etti.

Türkiye'nin Çin’e yaptığı 3 milyar dolar ihracata karşılık 21 milyar dolar ithalatı olduğunu belirten Eskinazi, konuyu şöyle değerlendirdi:

"Çin pazarında istediğimiz noktada değiliz. Yıllık 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Şu anda Çin tarafı dünyadan ithalatını artırma konusunda çok istekli. 2018 yılında ilk defa dünyanın en büyük ithalat fuarını düzenlediler ve bunu artık her sene düzenleyecekler. EİB'den Çin'e yıllık 300 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla özel bir çalışma ekibi kurduk. Doğaltaş, zeytinyağı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, hububat, bakliyat, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri, tütün sektörlerimizin Çin'e ihracatını arttırma potansiyeli yüksek."

Eskinazi, Çin'in başkenti Pekin'de bu ay yapılacak "Pekin EXPO" ve Şangay kentinde kasım ayında düzenlenecek Çin İthalat Fuarı'na da etkin bir şekilde katılmak üzere hazırlıkların devam ettiğini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ihracatçı pazar TİM

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