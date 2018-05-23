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ek- Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

DOLARIN 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi.

Gülseli KENARLI - Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) DOLARIN 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. Sabah 4.92'e çıkan dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı, döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü. Tabela kapatan bazı döviz büroları tekrar işleme başlarken bazılarının ise halen kapalı olduğu görüldü. Ayaklı borsada ise hareketli dakikalar yaşandı. “TABELA KAPATMAK DOĞRU BİR HAMLE” Dövizci Reşat Yılmaz, döviz bürolarının tabela kapatmasının döviz alım satımlarında fiyatlar arasında çok büyük farklardan kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi: “Açıkçası piyasaların tansiyonu çok yüksek. Dövizde alım satım arasındaki makas bayağı açıldı. Bu nedenle geçici olarak döviz büroları yani tabelalar işlem yapmıyor. Ama bu geçicidir. Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda ve Para Politikası Kurulu toplantısında. Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı gelmesi halinde tansiyon düşecek. Aksi halde bugün dolarda 5 lira seviyesi sürpriz olmaz. Dolardaki 5 lira seviyesi kırıldığı an daha sert hareketler bekliyoruz. İşi olmayanın dövizden uzak durmasını tavsiye ediyorum. Örneğin ben döviz bürosuna bana geldiniz dolar sattınız, ben ona yetişemiyorum ki. Yani hareketler çok sert ve kimseye bir faydası yok. Ne alana bir faydası var ne de satana. Çünkü dolar alım satımında makas çok açık. Bu belirsizlik giderilmeli ve makas daralmalı. Yani bu nedenle döviz bürolarının tabelaları yanmaz, geçicidir, panik havası yapmamak lazım. Bu tabelalar bir saat arayla da açılabilir, bugün de açılmayabilir. Döviz alım satımındaki fiyatların makası çok açık. Satanın da lehine olmaz, alanın da olmaz. O açıdan tabela kapatmak doğru bir hamle” diye konuştu. "MB'NİN MÜSAADE ETMEMESİ LAZIM" Bir başka dövizci Serkan Yeşilyurt, “Piyasalarda şu anda çok büyük bir tedirginlik var. Herkes tedirgin dövizi takip ediyor” dedi. Bir diğer dövizci Adnan Kapukaya ise doların her gün sert yükselişler gösterdiğini belirterek, “Buna Merkez Bankası’nın seyirci kalmasına biz şaşırıyoruz. Merkez Bankası’nın bu dolar kuruna müsaade etmemesi lazım. Biz her gün 'müdahale olacak' diye beklerken tam tersine yukarı gidiyor” şeklinde konuştu.

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Ek fotoğraflar // Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurduEk fotoğraflar // Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu
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