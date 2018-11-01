Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Pekcan, Adana Müzesi'de düzenlenen basın toplantısında, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını aktaran Pekcan, şunları söyledi:

Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolar oldu. 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat tutarımız da yüzde 7,9 artışla 166 milyar 809 milyon dolar oldu. Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler. İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum."

Pekcan, yeni ekonomi programı kapsamında ihracatın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini bildirerek, "Hedef ülke pazarlarına da ihracatımız hızla artmaktadır. Meksika'ya yüzde 14, Hindistan'a yüzde 16, Latin Amerika'ya yüzde 41. Afrika ülkelerine stratejik olarak bakıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayı ihracatımıza göre Afrika'ya yüzde 25 artmış bulunmaktadır." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, ihracattaki başarıya katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkür etti.

(Sürecek)

