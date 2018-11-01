FİNANS

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (1) - " Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" - "Ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolar oldu" - "12 aylık yıllıklandırılmış ihracat tutarımız da yüzde 7,9 artışla 166 milyar 809 milyon dolar oldu" - "Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Pekcan, Adana Müzesi'de düzenlenen basın toplantısında, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını aktaran Pekcan, şunları söyledi:

Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolar oldu. 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat tutarımız da yüzde 7,9 artışla 166 milyar 809 milyon dolar oldu. Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler. İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum."

Pekcan, yeni ekonomi programı kapsamında ihracatın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini bildirerek, "Hedef ülke pazarlarına da ihracatımız hızla artmaktadır. Meksika'ya yüzde 14, Hindistan'a yüzde 16, Latin Amerika'ya yüzde 41. Afrika ülkelerine stratejik olarak bakıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayı ihracatımıza göre Afrika'ya yüzde 25 artmış bulunmaktadır." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, ihracattaki başarıya katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkür etti.

(Sürecek)

PARTNERFacebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!Facebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!
İSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puandaİSO İstanbul PMI Ekim ayında hafif yükselişle 43.6 puanda
TMO fındık alımına başladıTMO fındık alımına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.