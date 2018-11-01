Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2017 Ekim ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4. Bugün ekim ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7." dedi. Pekcan, Adana Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İç ve dış ticarette son derece güzel sonuçlar almaya devam ettiklerini belirten Pekcan, "İhracatçılarımızla el ele vererek rekor ihracat seviyelerine ulaşıyoruz." diye konuştu. Pekcan, küresel olarak siyasi, ekonomik, sosyal dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Büyük ekonomilerde, dünya ekonomisini, finansal dengeleri etkileyecek kararlar alınıyor. Diğer taraftan dünya korumacılık dalgasıyla beraber, küresel ticaret savaşlarının yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreçleri takip ediyor, tüm bu senaryoları ve etkilerini göz önünde tutarak çalışmalarımızı ve politikalarımızı üretiyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üstelik tüm çalışmalarımızı sivil toplum kuruluşları, özel ve iş dünyası temsilcileriyle istişare ederek, sorunlara çözüm üreterek, geleceğin politikalarını da ticaret politikalarını da beraber sevk etmeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak dünya ve Türkiye ekonomisine, üretim, teknoloji ve ihracat odaklı bakıyoruz. Türkiye'nin gelişmesini, yüksek gelirli ülkeler statüsüne geçebilmesini, daha fazla ihracatı 21. yüzyıl teknolojileriyle katma değerli ihracata yönelmesini de görüyoruz."

Pekcan, son birkaç ayda planlarını yaptıklarını, çalışmaları tamamladıklarını ve uygulamaya koyduklarını, bunun etkilerini de görmeye başladıklarını aktardı. - "İhracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7" Pekcan, Adana'da çok güzel rakamları açıklamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: "2017 Ekim ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4. Bugün ekim ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7. Gerçekten bugün çok özel bir gün. Çok güzel rakamların sevincini paylaşıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Doğru yoldayız hep beraber inşallah. Burada bir kez daha ekonomimizi büyüten, milletimizin göğsünü kabartan tüm ihracat ailemizin Sayın TİM Başkanımız nezdinde tebrik ediyor, onlara şükranlarımızı sunuyorum." Pekcan, hükümetin ve ihracat ailesinin bir bütün olarak ortak heyecan ve kararlılıkla tüm hedeflerini yakalayacağını dile getirdi. 100 günlük eylem planında da bildirdikleri gibi yerli paralarla ihracatı da teşvik ettiklerini vurgulayan Pekcan, "Ekim ayında TL ile ihracatımız 9,8 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır, TL ile ticaret hacmimiz. İhracatımız 5,3 milyar liraya, ithalatımız 4,5 milyar liraya. Burada da bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 35 bir artış var. Burada da artırmak için gayretlerimize devam ediyoruz."

Ticaretin kolaylaştırılması yönünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği en büyük avantajın iki bakanlığın birleştirilmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, ithalatın, ihracatın, gümrüklerin aynı çatı altında toplanmasıyla proaktif kararlar alıp, onları çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçirebildiklerini söyledi. Pekcan, ticaretin önündeki engelleri karşılıklı olarak teknolojiyi de kullanarak kaldırmaya çalıştıklarını, bu konuda da ciddi yol katettiklerini kaydetti. Yetkilendirilmiş statüsündeki firma sayısının 380'e ulaştığının altını çizen Pekcan, ihracatın bu firmalara oranının yüzde 29,4, ithalatın da yüzde 37,12 olduğunu belirtti. Gümrük vergisi gelirlerinin de tüm gelir vergileri içerisinde yüzde 23,9 olduğunu vurgulayan Pekcan, "Aktif olarak ticari faaliyetlerini sürdüren firma sayımız bir milyon 889 bin adede ulaşmıştır." dedi. Yılbaşından itibaren 92 bin yeni firmanın ticaret hayatına atıldığını bildiren Pekcan, bunun da Türkiye ekonomisine olan güven artışını gösterdiğini dile getirdi.