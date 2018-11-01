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Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, ihracat yapacağız ve daha çok rekorlar kıracağız dedik. Yüzde 13,1'lik artışla 15,7 milyar dolarlık ihracat Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatıdır" - "Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir ihracat sıçraması yapabilmek için gerekli altyapıyı oluşturacağız" - "Yıl sonuna kadar otomotiv, mobilya, beyaz eşya ve konutta ÖTV ve KDV indirimleri yapıldı. Atılan bu adımı çok yerinde buluyor, amacına uygun olduğunu düşünüyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, ihracat yapacağız ve daha çok rekorlar kıracağız dedik. Yüzde 13,1'lik artışla 15,7 milyar dolarlık ihracat Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatıdır." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Adana Müzesi'nde düzenlenen ekim ayı ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısında, Adana'da, destan yazanların şehrinde, yeni bir destan yazıldığını söyledi.

Birkaç gün önce İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının açılışının yapıldığını hatırlatan Gülle, bugün de Cumhuriyet tarihinin en büyük aylık ihracat rakamının duyurulduğunu dile getirdi.

Ülkeye, millete, ihracatçıya olan güvenin ve inancın isabetli ve yerinde olduğunu belirten Gülle, "Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, ihracat yapacağız ve daha çok rekorlar kıracağız dedik. Yüzde 13,1'lik artışla 15,7 milyar dolarlık ihracat Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatıdır. Bu rakam bizi 200 milyarlı rakamlara hedef olarak daha da yaklaştırmıştır." dedi.

Dünya ticaretinde belirsizliğin hüküm sürdüğü dönemde hedefleri bir bir aşmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Gülle, "İhracatçılar olarak bizler daha çok kenetlenerek, daha çok çalıştık. İhracat ailesi olarak tüm zorluklara rağmen oldukça başarılı bir yılı geride bırakmak üzereyiz. İnşallah bu yılı hedef koyduğumuz 170 milyar dolar bir ihracatla kapatacağız." diye konuştu.

Gülle, ülkenin büyümesi ve cari açığın azaltılması, işsizliğin düşürülmesi için birçok makro ekonomik hedefin ağırlık merkezinde ihracatın yer aldığını söyledi.

Türkiye'de değişim ve gelişimin temel unsurlarından biri olarak görülen ihracatın artık ülkenin milli meselesi olduğunu ifade eden Gülle, şöyle devam etti:

"Bu misyonla görev alarak yeni TİM yönetimi olarak ihracatın tüm ülkeye yayılması ve ihracatçıların sorunlarının çözüme kavuşturulması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız, yönetim kurulumuzu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. İhracatın yükünün ağır olduğu böyle bir dönemde gerçekleştirilen bu toplantı bizler açısından büyük önem arz ediyordu. Biliyorsunuz buradaki sert artış gibi ani düşüşler de ihracatçılarımızın fiyat belirleme sürecini olumsuz etkiliyor. Bizler bu sıkıntılar başta olmak üzere sektör sorunları, finansmana erişim gibi bütün konuları kendilerine arz ettik. Sorunların çözümü ve gerçekleştirmek istediğimiz projeler için zatıalilerinden büyük destek aldık. Başta finansman problemi olmak üzere istihdam destekleri, Eximbank'ın teşvik edilmesi, Ar-Ge yatırımlarının artırılması gibi konularda bakanlıklarımızın çalıştığı bir ismi bizzat kendilerine ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir ihracat sıçraması yapabilmek için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Daha çok ihracat ve daha güçlü ekonomi için Cumhurbaşkanlığına bağlı olan tüm kurumlar ve ofislerimizle birlikte daha önemli adımlar atacağız."

Gümrük birliğinin güncellemesi ve daha birçok konuda ilgili bakanlıklarla daha yakın çalışacaklarını belirten Gülle, çalmadık kapı, dokunmadık yürek, ayak basmadık yer bırakmayacaklarını söyledi.

"İhracatı hak ettiği yere getirerek dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşacağız" diyen Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini hissetmelerinin kendilerine büyük güç verdiğini kaydetti.

Gülle, Hazine ve Maliye Bakanlığının ekonomiyi canlandırmak için dün vergide indirim paketini hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Yıl sonuna kadar otomotiv, mobilya, beyaz eşya ve konutta ÖTV ve KDV indirimleri yapıldı. Atılan bu adımı çok yerinde buluyor, amacına uygun olduğun düşünüyoruz." dedi.

İhracatta değişim hareketi seferberliği başlattıklarını vurgulayan Gülle, bu kapsamda ilk kez delegeler çalıştayı düzenlediklerini, ihracatta engelleri aşmak için delegelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Adana'nın ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgi veren Gülle, kentin ihracat artışını sürdürdüğünü aktardı.

Gülle, en çok ihracat yapılan fasıllar, ülkelere göre ihracat ve ithalat ile şirket verilerini de açıkladı.

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Ekim ayı ihracat rakamları ismail gülle TİM

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