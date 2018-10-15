FİNANS

Ekmeğin fiyatını indirdi, işleri yüzde 40 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fırın işletmecisi Uğur Görenli, 250 gram ekmeğin fiyatını 1.25 TL'den 1 TL'ye düşürdü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde fırın işletmecisi Uğur Görenli, 250 gram ekmeğin fiyatını 1.25 TL'den 1 TL'ye düşürdü. Görenli, fiyat indirimiyle işlerinin yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırının sahibi Uğur Görenli, makine sistemiyle el değmeden ürettikleri ekmeğin yapımında yakıt olarak fındık kabuklarını kullandıklarını söyledi. Görenli, bu şekilde maliyeti düşürdüklerini ve bunun sonucunda 250 gram ekmeğin fiyatını 1 TL'ye düşürdüklerini açıkladı. Görenli, fiyat indirimiyle birlikte işlerinin büyük oranda arttığını ifade ederek şöyle dedi: "El değmeden makineli sistemle ürettiğimiz ekmeklerimizin fiyatını milletimiz ve devletimize destek için indirdik. 1.25 TL’den satışa sunduğumuz ekmeğimizi 1 liraya satıyoruz. Amacımız milletimize hizmettir. Fiyatları indirmemizden sonra işlerimiz yüzde 40 oranında arttı. Fiyat indiriminde bulunduğumdan dolayı da herhangi bir fırıncıdan tepki gelmedi. Uygulamamızın, tüm gıda firmalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Günde ortalama 11 bin civarında ekmek üretimi yapıyoruz" dedi.

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