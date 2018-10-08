Ekmek Festivali için geri sayım

Ekmek ve unlu mamul sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan 2. Uluslararası Ekmek Festivali, 12-14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Tahıl Bilim ve Teknolojisi Birliği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Köksel ile unlu mamuller uzmanı ve proje ortağı Mine Ataman, CerModern'de 12 Ekim'de başlayacak üç günlük festival dolayısıyla Kahya Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Köksel, binlerce yıldır Anadolu'da buğday ve ekmek kültürünün bulunduğunu belirterek, "Bu festival ekmekle ilgili, topluma doğru bilgiler ulaştırılabilmek için bir fırsat. Festivalle markalaşabilecek ürünlerimizi daha iyi tanıtabiliriz." dedi.

Bu tür festivallerle Türkiye'nin her yöresinden farklı ekmeklerin sergilenebileceğini vurgulayan Köksel, bu ürünlerin kayıt altına alınması için de festivalin bir fırsat olabileceğini söyledi.

- "Ekmek milli meseledir"

Ataman da bu yılki festivalde milli ekmekleri ve hikayeleri ön plana çıkarmak istediklerine dikkati çekerek, "Ekmek milli bir meseledir. Milli ekmeklerimizin dünya sofralarında yerini alma zamanı geldi. Bu anlamda çeşitli projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Mine Ataman, Anadolu ekmeklerinin dünya turizmine konu olmasını istediklerini kaydetti.

2. Uluslararası Ekmek Festivali'ne Fas, İtalya, Almanya, Arjantin, Kuveyt, Irak, Venezuela, Tayland, Bosna Hersek başta olmak üzere birçok ülkeden katılım gerçekleşecek.

Dünyanın farklı bölgelerinden ekmekler, fırıncılar, atölye çalışmaları ve akademisyenlerin yer alacağı festivalde misafirler alışveriş de yapabilecek.

