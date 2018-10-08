FİNANS

Ekmek Festivali için geri sayım

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Ekmek Festivali, 12-14 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak

Ekmek ve unlu mamul sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan 2. Uluslararası Ekmek Festivali, 12-14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Tahıl Bilim ve Teknolojisi Birliği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Köksel ile unlu mamuller uzmanı ve proje ortağı Mine Ataman, CerModern'de 12 Ekim'de başlayacak üç günlük festival dolayısıyla Kahya Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Köksel, binlerce yıldır Anadolu'da buğday ve ekmek kültürünün bulunduğunu belirterek, "Bu festival ekmekle ilgili, topluma doğru bilgiler ulaştırılabilmek için bir fırsat. Festivalle markalaşabilecek ürünlerimizi daha iyi tanıtabiliriz." dedi.

Bu tür festivallerle Türkiye'nin her yöresinden farklı ekmeklerin sergilenebileceğini vurgulayan Köksel, bu ürünlerin kayıt altına alınması için de festivalin bir fırsat olabileceğini söyledi.

- "Ekmek milli meseledir"

Ataman da bu yılki festivalde milli ekmekleri ve hikayeleri ön plana çıkarmak istediklerine dikkati çekerek, "Ekmek milli bir meseledir. Milli ekmeklerimizin dünya sofralarında yerini alma zamanı geldi. Bu anlamda çeşitli projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Mine Ataman, Anadolu ekmeklerinin dünya turizmine konu olmasını istediklerini kaydetti.

2. Uluslararası Ekmek Festivali'ne Fas, İtalya, Almanya, Arjantin, Kuveyt, Irak, Venezuela, Tayland, Bosna Hersek başta olmak üzere birçok ülkeden katılım gerçekleşecek.

Dünyanın farklı bölgelerinden ekmekler, fırıncılar, atölye çalışmaları ve akademisyenlerin yer alacağı festivalde misafirler alışveriş de yapabilecek.

PARTNERBurada oturmanın cezası 500 euro!Burada oturmanın cezası 500 euro!
Tesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepkiTesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepki
Tesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepkiTesla yatırımcılarından Elon Musk’a tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Uluslararası Ekmek Festivali ekmek Hamit Köksel Mine Ataman

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Yastık altına hücum

Yastık altına hücum

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.