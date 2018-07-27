FİNANS

'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 13:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, gündemde olan ekmek zammı ve askıda ekmek tartışmaları konusunda sektöre ve üreticilere haksızlık yapıldığını söyledi. Açık, "Ekmek fırınlarının girdileri arttıkça ve hammaddeye zam yapıldıkça ekmeğe de zam yapılır" dedi.

'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Endüstriyel Fırıncılar Birliği Üyesi Selim Açık, gündemde olan ekmek zammı ve askıda ekmek tartışmaları konusunda sektöre ve üreticilere haksızlık yapıldığını söyledi. Açık, "Ekmek fırınlarının girdileri arttıkça ve hammaddeye zam yapıldıkça ekmeğe de zam yapılır" dedi.
Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nun askıda ekmek uygulamasını yıllardır yaptığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık, "Sayın Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek uygulamasını gündeme alması bizleri mutlu etmiştir. Çünkü işletmelerimize gelip 1 ekmeği ücretsiz isteyenler olmaktadır. Federasyonumuz üyeleri fırıncılar olarak zaten gerekli ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı ücretsiz ekmek verilmektedir. Müşterilerimizin de ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek uygulaması ile destek olması bütün ekmek fırınlarında hayata geçirilmesi bizlerin de temennisidir. Askıda ekmeğin Çankaya bölgesinde olması gelir seviyesi iyi olan semtin seçilmesi yerindedir" ifadelerini kullandı.
Ekmek zammının durup dururken meydana gelmediğine dikkat çeken ve ekmek üretecilerinin zan altında bırakıldığını dile getiren Selim Açık, ''Ekmek fırınlarının girdileri arttıkça, hammaddeye zam yapıldıkça ekmeğe de zam yapılır. Sayın Devlet Bahçeli ekmeğe yapılan bu artışı vicdanı bulmuyor. Neden bulmadığı konusunda da açıklama yapar ise, biz üreticileri de zan altında kalmayız. Girdilerimize yapılan zamları araştırdığında bizlere de eminim hak vereceklerdir. Mazota her ay bir zam gelmekte ve bu zamdan ötürü hiçbir akaryakıt istasyonu sahibi suçlanmamakta ve zan altında kalmamaktadır. Ancak, ekmeğe her zam geldiğinde ağır bir şekilde fırıncılar eleştirilmektedir. İnşallah Sayın Devlet Bahçeli ve yeni bakanlıklarımız bu konuya el atar, biz üreticileri de tüketicileri de rahatlatır" diye konuştu.

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