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Ekmek fiyatlarında artış gündemde

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: - "Ekmek fiyatlarında bir artış gündemimizde var ama bunun en makul seviyede olması için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" - "Yeni belirlenecek olan kilogram başına azami ekmek fiyatı enflasyonun üzerinde olmayacaktır. Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında artışın gündemlerinde olduğunu belirterek, "Yeni belirlenecek olan kilogram başına azami ekmek fiyatı enflasyonun üzerinde olmayacaktır. Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." dedi.

Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yetkisiz kişilerin ekmek fiyatlarına ilişkin söylemleri olduğuna dikkati çeken Balcı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un un fiyatlarında artış olacağına ve ekmek fiyatlarının da artması gerektiğine ilişkin açıklamalarını doğru bulmadığını söyledi.

Balcı, un fiyatlarının serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde oluştuğunu, söz konusu fiyatlarda çuval başına 10 lira artış gerçekleşeceği algısı yaratmaya çalışmanın doğru olmadığını ve rekabet kurallarına aykırılık teşkil ettiğini bildirdi.

Fırıncı esnafının maliyetlerinde unun payının yüzde 30-33 civarında olduğunu vurgulayan Balcı, buğday hasadının bu sene 21 milyon ton olarak beklendiğini dile getirdi.

Balcı, Türkiye'deki ekmeklik buğdayın tüketiminin 19 milyon ton olduğunu anımsatarak, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) elinde bugün itibarıyla 1 milyon ton stok buğday bulunduğunu, bunun yeni alımlarla 2,5-3 milyon tona ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Trakya ve İç Anadolu Bölgesi'nin bir kısmında buğdayın yağışlardan etkilendiğini ancak diğer bölgelerde bir sıkıntı bulunmadığını belirten Balcı, kalitede ciddi bir sorun olursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bunun tedbirini alacağını, belki de ithalat yoluna gidilebileceğini kaydetti.

- "Fiyat artışı enflasyondan yüksek olmaz"

Balcı, kalitede çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmediklerini vurgulayarak, söz konusu iki bölgede rekolte düşüklüğü olabileceğini, bunun da un fiyatlarına çok fazla yansımayacağını düşündüklerinin altını çizdi.

Federasyon olarak bu yılın haziran ayına kadar ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade ettiklerini anımsatan Balcı, şöyle konuştu:

"Kasım 2015'ten bugüne kadar ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olmadı fakat geçen zaman zarfında akaryakıtta yüzde 28, maya fiyatında yüzde 25, SGK primlerinde yüzde 23 artış oldu. Bunlar göz önüne alındığında fırıncı esnafının fiyat artışı yapmasının zorunlu olduğu görülmektedir. Biz haziran ayı gelince daha buğday hasadı yapılmadan, dış güçlerin ülkemizin üzerinde oynadığı ekonomik oyunları gözardı ederek bu gelen farkları hemen 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe koymayı doğru bulmadık. Fırıncı esnafı kazanmazsa sağlıklı, kaliteli ekmek üretmesi söz konusu olmaz. Bizler esnafı düşündüğümüz kadar tüketicileri de düşünmek zorundayız. Ekmek fiyatlarında bir artış gündemimizde var ama bunun en makul seviyede olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Özellikle enflasyonun üzerinde olmaması konusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Temmuz itibarıyla hasat tamamlanacak, hasadın sonunda un fiyatlarında suni bir artış olursa geçmişte olduğu gibi biz ve gerekli kurumlar konuyu takip edecektir."

Balcı, gelecek aylarda hasadın tamamlanması ve un fiyatlarının oturmasıyla birlikte ekmekte enflasyon rakamlarından yüksek olmamak kaydıyla bir fiyat artışı için gerekli çalışmanın yapılacağına işaret ederek, esnafın da maliyetler karşısında dayanacak gücünün kalmadığını dile getirdi.

Yeni belirlenecek kilogram başına azami ekmek fiyatının enflasyonun üzerinde olmayacağını vurgulayan Balcı, "Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

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artış ekmek fiyatları Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı

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