DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday piyasasının kontrol altında olduğunu belirterek, "Yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçe yoktur." dedi.

Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeğin maliyetinde buğdayın rolünün yüzde 25'i geçmediğini dile getirerek, nakliye, enerji ve işçilik gibi faktörlerin maliyeti belirlediğini söyledi.

Un fiyatlarını kontrol etmek için 9 Ağustos'tan beri buğday stoklarını piyasaya açarak satışa başladıklarını anımsatan Güldal, tonu kasım ayı için bin 120 lira olarak belirlenen fiyatla satışlara devam edileceğini bildirdi.

Güldal, şu ana kadar 1 milyon tona yakın buğdayı piyasaya sattıklarını vurgulayarak, kaliteli ekmeklik buğday ihtiyacı olduğu düşüncesiyle ithalat da yaptıklarına dikkati çekti. Bu buğdayın da sevkıyatı ile piyasaya arzının devam ettiğini belirten Güldal, şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin. Türkiye'nin, yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçesi yoktur. İç piyasada uncuların ihtiyacı olan buğday stoku, TMO olarak bizde ve piyasadaki tacirlerde yeterli miktarda mevcuttur. Bu piyasa kontrol altında. Stokta yeterli buğday var. Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endişesine mahal yok, durum kontrol altındadır. Un fiyatları bahane edilmesin. Yetkimiz olan ama ithal etmediğimiz buğday limitlerimiz de var."