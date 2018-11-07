FİNANS

Ekmekte israfı önleyecek önemli adım

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirildi - Ticaret Bakanlığı: - "Yönetmelik değişikliğiyle perakende işletmeler ile tedarikçiler karşısında üreticilerin korunmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve israfın önlenmesine yönelik değişiklik yapıldı"

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilmesine en fazla yüzde 5 sınırı getirildi.

Ticaret Bakanlığının, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde 80'inden az olamayacak.

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan malların en fazla yüzde 5'i satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecek.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip olan ve ekonomik gelişmede lokomotif görevi gören perakendeciliğin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarında yapılması yönünde önemli adımlar atıldı. Bununla birlikte sektörün dinamik yapısı ile Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik koşullar dikkate alınarak Bakanlık tarafından sektöre yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle perakende işletmeler ile tedarikçiler karşısında üreticilerin korunmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve israfın önlenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve ilgili kanunlar kapsamında azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'inin satılamadığı gerekçesiyle iade edilebileceği düzenlenerek hem üreticilerin korunması hem de israfın önlenmesi hedeflendi.

Diğer taraftan, ekmek, unlu mamuller gibi azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının üreticisine yapılacak ödemelere yönelik düzenlemenin yalnızca büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler ile sınırlı kalmaması sağlanarak diğer perakende işletmeler ve tedarikçilerin üreticilerle arasındaki ödeme ilişkisi de düzenlendi.

Bu çerçevede, tedarikçiler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin tarifedeki azami fiyatın yüzde 85’inden, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler dışında kalan perakende işletmeler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin ise tarifedeki azami fiyatın yüzde 80’inden az olamayacağı hükme bağlandı.

Düzenleme kapsamında örneğin tarife ile azami fiyatı 1 lira olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçildi.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atamaİnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama
“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek “Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetm resmi gazete Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

SunExpress “Guardian Angels” İzmir’de sınıfları boyadı 

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.