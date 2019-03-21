EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin (EkoAvrasya) "2019 Avrasya Hizmet Ödülleri" Milli Kütüphane'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki dostluk ortamının geliştirilmesine katkı sağlayan ve kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller bu yıl ikinci kez dağıtıldı.

Program, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ömer Türkmenoğlu'nun müzik dinletisiyle başladı.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a ödülünü teslim eden EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren açılış konuşması yaptı.

Eren, "Semerkand'dan Gence'ye, Buhara'dan Prizren'e, Türkistan'dan Saraybosna'ya kadar var olan Türk ulusunun ulu günü Nevruz'u da kutluyorum." dedi.

EkoAvrasya'nın Türkiye'nin geleceği hakkında söz sahibi profesyonelleri barındırdığını belirten Eren, derneğin Türkiye'nin daha güzel yarınları için çalışacağına söz verdiğini dile getirdi.

Bakan Turhan, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ve Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Enes İbrahim'e ödüllerini teslim etti.