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EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdüren Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin (EkoAvrasya) VII.

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdüren Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin (EkoAvrasya) VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24. Dönem TBMM Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün’ün divan başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Kurul’a 2017-2018 yıllarına ait faaliyetlerle ilgili sunum yapan EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Ülkemiz, jeopolitik konumuyla Doğu ve Batı arasında bir köprü olma özelliği taşımaktadır. Bu ayrıcalıklı konumunu coğrafi, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda etkin bir biçimde kullanarak, günümüzün küreselleşen dünyasında, söz sahibi olmakta ve 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Uluslararası arenada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin birbirleriyle her alanda sıkı ilişkiler kurmasının ne derece önemli olduğunu çeşitli vesilelerle görmekteyiz. Aktif bir sivil toplum kuruluşu olarak özellikle, gerçekleştirdiğimiz lobicilik faaliyetleri ile uluslararası düzeyde misyonumuzu sürdürmemiz ve ülkemizin mevcut potansiyeline katkı sağlıyor olmamız bizlere gurur vermektedir” dedi.

Toplantıda yapılan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelik seçimlerine tek listeyle girildi. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine, Hikmet Eren, Ahmet Coşkun, Ahmet Büberci, Ahmet Aksoy, Beşir Var, Ebubekir Kipel, Gökhan Bahçecik, Kemal Güney, Kemal Kurnaz ve Osman Güler; denetleme kurulu üyeliklerine, Nazım Koşar, İsmail Kırküzer ve Ramazan Arslan seçildi.

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

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