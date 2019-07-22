FİNANS

"Ekolojik Hayat Çiftliği"nde organik tarımı öğreniyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2014 yılında kurulan Ekolojik Hayat Çiftliği'nde, aralarında akademisyen, öğrenci ve ziraat mühendislerinin bulunduğu yılda bin kişiye ücretsiz eğitim veriliyor - Katılımcıların konaklayabileceği tesislerde, ziraat mühendislerinin verdiği eğitimler sonunda bahçelerde organik tarım denemeleri yapılıyor - Çiftliğin ortaklarından Orhan Aztekin: - "Demirci'de başladığımızda organik tarım yapılmıyordu. İlçeye örnek olduk, birçok çiftçiyi eğitimlere aldık. Bugün Demirci'de 315 çiftçi organik tarım üretimine geçti"

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 yıl önce kurulan "Ekolojik Hayat Çiftliği"nde, yurdun dört bir yanından gelen ve aralarında akademisyen, öğrenci ve ziraat mühendislerinin bulunduğu yılda ortalama bin kişiye ücretsiz eğitim veriliyor.

Yılın belirli döneminde çiftliğe gelip ücretsiz konaklayan ve ortalama 3 gün ekolojik yaşam ve organik tarım semineri alan misafirler, bahçede de organik meyve ve sebze yetiştirmeyi öğreniyor.

Demirci'nin Bahçeler Mahallesi'nde 400 dekar arazide kurulu Ekolojik Hayat Çiftliği'nde başta badem ve hünnap olmak üzere, çeşitli türlerde meyve ve sebze üretimi yapılıyor. 10 kişinin istihdam edildiği, 25 yatak kapasiteli çiftlikte belirli aralıklarla ziraat mühendislerince eğitim ve seminerler düzenleniyor.

Katılımcıların konaklayabileceği tesislerde, ziraat mühendislerinin verdiği eğitimler sonunda ayrıca bahçelerde organik tarım denemeleri yapılıyor.

Ekolojik Hayat Çiftliği'nin kurucu ortaklarından Orhan Aztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında çiftliği kurmalarının ilk yılında İsviçre Organik Tarım Merkez Enstitüsü ve Türkiye Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği'nin ortak yürüttüğü "Türk - Alman İşbirliği ile Türkiye'de Organik Tarımın Geliştirilmesi" projesi kapsamında Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği seçildiklerini söyledi.

- "İlçeye örnek olduk"

Tarımsal üretim merkezi olmanın yanında bir de organik tarım alanında eğitim verdiklerine dikkati çeken Aztekin, "Demirci'de başladığımızda organik tarım yapılmıyordu. İlçeye örnek olduk, birçok çiftçiyi eğitimlere aldık. Bugün Demirci'de 315 çiftçi organik tarım üretimine geçti." dedi.

Aztekin, eğitim sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Tesisimizde 25 yatak kapasitesi mevcut. Eğitmenlerimize ve öğrencilerimizi burada konaklama imkanı veriyoruz. Çiftliğimizde bugüne kadar her yıl binin üzerinde akademisyeni, öğrenciyi, mühendisi ve diğer meslek gruplarını ağırladık. Açık hava dershanemizde organik tarım üzerine her yıl eğitim programları düzenliyoruz. Programlara katılanlar daha sonra bahçelerde organik tarımı uygulamalı olarak öğreniyor."

- Hedef üretilen bademi ihraç

Aztekin, çiftlikte 11 bin 580 badem veren ağacın bulunduğunu, her yıl dikim mevsiminde 2 bin badem fidanını toprakla buluşturduklarını anlattı.

Geçen yıl 9 ton badem ürettiklerini, bu yıl ise 15 tona ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Aztekin, "Bademimizi şu anda yurt içine gönderiyoruz. İhracat için çok sayıda talep var. Bunlardan Almanya, Dubai ve Çin ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sadece bademin yanı sıra Badem unu, badem şekeri ve badem yağı olarak da üretme hedefindeyiz." diye konuştu.

Aztekin, çiftlikte kurdukları serada kendi fidanlarını yetiştirdiklerini, zirai ilaç kullanmadan tarım yaptıklarını, bitkileri, ağaçları ve fideleri, böceklerden ve diğer zararlılardan kimyasal ilaç kullanmak yerine biyolojik yollarla koruduklarını sözlerine ekledi.

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttıTÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
badem Demirci Ekolojik Hayat Çiftliği hünnap Orhan Aztekin

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Dolarda gözler 25 Temmuz'da

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.