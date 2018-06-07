Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptığı açıklamada, ''Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız'' ifadelerini kullandı.



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