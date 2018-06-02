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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz. Bankalarımızın s

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Fitch ve Moody's'in bu dönemde Türkiye ile ilgili açıklamalarını tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz. Bankalarımızın sermaye yeterlilik oranlarını, sermaye, özsermaye oranlarını gayet iyi biliyoruz. Bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz, sıkıntımız yoktur. Bu değenlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, aceleci ve maksatlı bir değenlendirme olarak buluyoruz."


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Ekonomi Bakanı Zeybekci

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