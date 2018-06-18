FİNANS

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(İş gücü istatistikleri) Genç işsizlikte de yüzde 1,5 puan düşüş var. İyiye doğru bir yönelim var. İnşallah önümüzdeki ay beklentilerimiz tek haneli"

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(İş gücü istatistikleri) Genç işsizlikte de yüzde 1,5 puan düşüş var. İyiye doğru bir yönelim var. İnşallah önümüzdeki ay beklentilerimiz tek haneli"


PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Aytemiz’den hediye puan kampanyasıAytemiz’den hediye puan kampanyası
Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandıMehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi bakanı nihat zeybekci

En Çok Okunan Haberler

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Geleceğin mesleği "siber güvenlik uzmanlığı"

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Aytemiz’den hediye puan kampanyası

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Mehmet Şimşek: Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

Köy okullarına kitap bağışı

Köy okullarına kitap bağışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.