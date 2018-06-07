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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece deste

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Merkez Bankası’nın almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz."


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