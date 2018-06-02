Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci toplu açılış yaptı

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "10 yıl önce, 15 yıl önce hayal bile edilemeyecek olan şeyler gerçekleşiyor" dedi. Zeybekci, Çameli'de belediye tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) alternatif turizm destek projesi ile yaptırılan Çameli Taş Konakları'nın açılışını yaptı. Yapılan eserin yayla turizmi için güzel bir örnek olduğunu belirten Zeybekci, "İleride Çameli böyle olacak. Çameli taşınılan, yaşanmaya gelinen, aranan yer olacak. Belediye başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Çameli Belediyesinde muhtarlarla bir araya gelen Zeybekci, kapalı pazar yerinde iftardan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesinin ilçede yaptırdığı otogar, halı saha, köprü, sosyal tesis, paraşüt pisti, spor kompleksinin bulunduğu toplu açılış törenine katıldı. Çameli'nin ne ihtiyacı varsa başlarının üzerinde yeri olduğunu dile getiren Zeybekci, şunları söyledi: "Her geldiğimizde Çameli'nde çok güzel şeyler oluyor. Muhteşem bir yoldan geldik. Gelirken gördük ki Çameli artık Denizli'nin merkezinde ne varsa aynısı alt ve üst yapı ile ona kavuşuyor. Kapalı pazar yeri otogar, kapalı yüzme havuzları ile spor salonları ile tüm mahallelerimizdeki eserlerle, her yeriyle Çameli, bu hizmetleri hak ediyor tabii ki. Bunlarla bitmiyor, daha yapmaya da devam edeceğiz. Çameli üniversiteye, hastaneye kavuştu. Çameli'nde okullar yapılıyor, liseler yapılıyor, imam hatip ortaokulu yapıldı, imam hatip lisesinin inşaatı devam ediyor. Çameli artık gelinmek istenen yer olacak. Bütün bunlar hizmette devamla olan şeyler. Yani aynı görüşün, aynı zihniyetin, aynı bu millete hizmetkar olabilmeyi Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak gören bu anlayışın devamlığı ile olan bunlar. Devam inşallah diyoruz."

Üç dönemdir yaptığı Denizli milletvekilliğine bu dönemde aday olmadığına işaret eden Zeybekci, şöyle devam etti: "Yerimize yeni, genç arkadaşlarımız geliyor. Artık bunlarla Denizli, TBMM'de hizmet etmeye devam edecek. 2011 yılında sizlerin dualarıyla buradan giderken dediniz ki 'Denizli siyasetin de lider şehirlerinden biri olsun' diye bizi gönderdiniz. Elhamdülillah bugün Denizli siyasetin lider şehirlerinden biri oldu, Ankara'nın birinci masasında oturuyor. Denizli'nin ne ihtiyacı varsa bunları Ankara'dan gören, o siyasetin lider şehri olmanın en büyük avantajı. Biz de orada sizlere, Denizlimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli sevgisiyle, Denizli'ye olan o özel ilgisi sayesinde oluyor." Çameli'ye hizmetkar olmaktan şeref duyduklarını vurgulayan Zeybekci, "Çamelimiz bize hak ettiğimizi vermeye devam edecek. 24 Haziran'da Çameli'nden şunu istiyoruz. Çameli, Türkiye'de sıralamaya girsin istiyoruz. Şimdiye kadar Denizli'de birinciydi. Şimdi Türkiye'de sıralamaya giren, o yüzde 90'lık rakamların konuşulduğu bir Çameli istiyoruz." dedi.