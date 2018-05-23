Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki gelişmelere yönelik, "Para politikalarıyla, Türk lirasının değeriyle ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız var. İlgili kurumların elinde bu tedbirleri alabilecek çok güçlü enstrümanlar var, yetkileri ve sorumlulukları da var." dedi.

Zeybekci, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gerek yatırımlar gerekse kapasite kullanım oranları, ihracat ve turizm gelirlerindeki artışın Türkiye için övülmesi gereken bir performans olduğunu vurgulayan Zeybekci, Türk liranın yabancı paralar karşısında değer kaybıyla ilgili de bir realite olduğunu söyledi.

Zeybekci, Türkiye'nin kısa vadeli mükellefiyetlerinin 210 milyar dolar, Merkez Bankası rezervleri, vatandaşların ve reel sektörün döviz varlığının ise 280 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Bir yıl içindeki mükellefiyetlerimizi yerine getirmekle ilgili hiç bir sıkıntımız yok. Türk lirasının değer kaybını reel, makroekonomik bir sebebe bağlamak mümkün değil. Onun için spekülatif diyoruz. Spekülatif demek bunu küçümsemek demek değil. Diğer taraftan oynaklık alanı son derece yüksek." diye konuştu.