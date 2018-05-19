Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı Türkiye’nin aldığı tedbirlere ilişkin, "Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek, 20-30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değildi. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şu an itibarıyla yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan, yani bunu birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız." dedi. Bakan Zeybekci, beraberindeki AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'inde olduğu heyetle Bayramyeri Meydanı'nda bulunan "Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan" seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde daha önceki seçimlerden farklı bir kampanya yürütüleceğini, mahalle mitingleri yerine daha çok yüz yüze görüşüp, sohbet, muhabbet yapacaklarını ifade etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının geçtiğimiz günlerde "eğer yalan söylemekse, eğer iftira ve çamur atmaksa, eğer siyaseti kirli şekilde yapmaksa bunun alasını ve en iyisini biz yaparız" şeklinde kendini ortaya koyduğunu, böyle bir siyasetin 24 Haziran'da geride bırakılacağını dile getiren Zeybekci, milletin geleceği ile derdi olanların gerek muhalefet gerekse iktidarda bir araya gelebildikleri yeni bir yöntem ve sistemin olacağını kaydetti. Dünyanın çok hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini, ekonomide yeni bir korumacı dönemin başladığını anlatan Zeybekci, önceden gelen bu sürecin ABD başkanı Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandığını ve güçlü hale geldiğini ifade ederek, "Bunun en son örneklerini de demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. 8 Mart'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkelerde 8 Mart'ta buna tabi olmaya başladılar, ABD'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek ilave süreler tanındı." dedi.