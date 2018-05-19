Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin düşmanlarının bir araya geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Topunuz gelin' dedi, topu geldi, bu millet dimdik ayakta, her alanda. Millet olarak ayakta, bölge coğrafyasının her noktasında, terör yuvalarının tepesinde bayrağını dikerek ayakta ve ekonomik olarak da dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak da ayakta." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Akkonak Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, bu programların birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye düşmanlarının bir araya geldiğine işaret eden Zeybekci, "72 millet, 7 düvel bir araya geliyor. Bütün işleri, kayıtları Türkiye'nin zayıflaması, bütün gayeleri Türkiye'yi zarara uğratmak. Allah'ın izniyle bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Topunuz gelin' dedi, topu geldi, bu millet dimdik ayakta, her alanda. Millet olarak ayakta, bölge coğrafyasının her noktasında, terör yuvalarının tepesinde bayrağını dikerek ayakta ve ekonomik olarak da dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak da ayakta." diye konuştu.