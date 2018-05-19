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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 19 Mayıs mesajı:

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü gençlere hediye etmesinden anlıyoruz ki istikbali inşa edecek olan yalnız gençlerdir. AK Parti hükümetleri olarak da her daim gençlerin yanında olduk"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü, gençlere hediye etmesinden anlıyoruz ki istikbali inşa edecek olan yalnız gençlerdir. AK Parti hükümetleri olarak da her daim gençlerin yanında olduk." ifadesini kullandı.

Zeybekci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan, aziz milletin bin bir türlü fedakarlığı ve kararlılığı ile taçlanan Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin 99 yıl önce bugün Samsun'da yakıldığını hatırlattı.

19 Mayıs 1919’da yakılan bu meşalenin kıymetli gençlere emanet olduğuna işaret eden Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler öyle bir ecdadın torunlarıyız ki Fatih Sultan Mehmed bin yıllık bir imparatorluğa son verdiğinde, bir çağ kapatıp yeni bir çağı açtığında sadece 21 yaşındaydı. 'Türk gençleri ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kutlu günü gençlere hediye etmesinden anlıyoruz ki istikbali inşa edecek olan yalnız gençlerdir. AK Parti hükümetleri olarak da her daim gençlerin yanında olduk. 16 Nisan Anayasa Değişikliği halk oylamasında kabul edilen ve seçilme yaşını 18’e indiren anayasa değişikliği gençlerimize verdiğimiz önemin ve onlara duyduğumuz güvenin en açık göstergesidir.

Gençlik kollarındaki 1,5 milyon üye sayısıyla Türkiye’nin en genç ve en dinamik partisi olan AK Parti'nin hedefi, geleneklerinden kopmadan çağın gereklerini yerine getiren gençler yetiştirerek geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa etmektir. Bu vesileyle başta büyük önder Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi

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