Ekonomi Bakanlığı bürokratları sahaya indi

Firma tesislerinin ziyaret edilmesinin yanı sıra illerin ticaret ve sanayi odalarında Bakanlığın destek ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini de aktaran Zeybekci, "Ziyaret edilen 2 bin 100 firmaya, bu bilgilendirme toplantılarına iştirak ederek iletişim kurduğumuz firmalarımızı da dahil edersek Bakanlık olarak yaklaşık 3 bin 500 firmamızla bire bir temasta bulunduk.” diye konuştu.

Söz konusu ziyaretlerin, müsteşar yardımcısı, genel müdür veya genel müdür yardımcısı önderliğinde en az 5 kişiden oluşan bir ekiple yapıldığını aktaran Zeybekci, şu anda kadar 80 ilde, 18 ilçede yaklaşık 2 bin 100 firmanın üretim tesisinin ziyaret edildiğini kaydetti.

- "25 bin 888 kilometre yol kat edildi"

Zeybekci, bugüne kadar bir defada ortalama 4 il olmak üzere 20 ayrı seferde gerçekleştirilen il ziyaretlerinde, toplam bin 125 bakanlık personelinin görev yaptığını ve sadece firma ziyaretlerine bin 458 saat ayrıldığını belirtti. Bu kapsamda karayoluyla ulaşım sağlanan iller için bugüne kadar toplam 25 bin 888 kilometre yol kat edildiğini ve bu mesafe için yaklaşık 276 saat zaman sarf edildiğine dikkati çeken Zeybekci, havayoluyla ulaşılan iller için ise bu sürenin 81 saat olduğunu ifade etti.

Firma temsilcilerinin yatırım, üretim, istihdam veya ihracat süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerinde "muhatap bulamıyoruz, doğru bilgiye erişemiyoruz, sorunumuzu çözemiyoruz" şeklindeki ön yargılarının ziyaretlerle yıkıldığının altını çizen Zeybekci, "Firma temsilcilerimiz, Bakanlığımızla ilgili sorunlara ziyaret esnasında çözüm bulunabildiğini, bakanlığımızın görev alanı dışında kalan sorunlarını ise ilgili kurumlara iletilmek suretiyle çözüme kavuşturulabildiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktarıyorlar. Ziyaretler neticesinde firmalarımız Bakanlığımız tarafından sağlanan yatırım ve ihracata yönelik devlet destekleri ve faaliyetleri hakkında en doğru şekilde bilgi sahibi oluyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Zeybekci, bu uygulama sayesinde bürokratların da şirketlerin yaşadıkları sorun ve zorlukları sadece masa başından takip etmek yerine yerinde inceleme ve müdahale etme fırsatı bulduğunu, bunun her iki taraf için kazanım olduğunu vurguladı.

