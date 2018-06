Ekonomi Bakanlığında yeni dönem

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yeni dönemde Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı farklı bir formata geçiyor. Sayın Başbakanımızın dediği gibi Ekonomi Bakanlığı koltuğu da bizim elimizde kaldı." dedi.

Zeybekci, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçimleriyle uygulamaya geçen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomi yönetimine etkisini değerlendirdi.

Ekonomi yönetimindeki bakanlık sayısının 3'e indirileceğini anımsatan Zeybekci, "Yeni dönemde Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı farklı bir formata geçiyor. Sayın Başbakanımızın dediği gibi Ekonomi Bakanlığı koltuğu da bizim elimizde kaldı." diye konuştu.

Zeybekci, bugüne kadar her platformda ihracatçıların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti parlamenter hükümet sisteminin en son Ekonomi Bakanı olarak sizlerle bu toplantıyı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı formatlarda bir araya geliriz ama bakanlık olarak basın toplantısı formatında belki en son toplantımızdır. Bugüne kadar bakanlık olarak dış ticaret diplomasisini, ülkemizin ekonomik çıkarlarını ilerletmek, ihracatçılarımızın her platformda, her an yanında olmak için çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle yerine getirmeye çalıştık. İhracatçılarımızın önünü açmak için en etkin şekilde çalıştık. Ekonomi Bakanlığı olarak dünyanın her coğrafyasında, büyükelçiliklerimizin olduğu hemen hemen her ülkede ticaret müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimizle de ihracatçılarımızın, müteahhitlerimizin, yurt dışındaki ticaret aktörlerimizin devamlı yanında olmaya gayret ettik. Bu dönemde de aktif, yoğun çalışmamız Türk dış ticaret ekipleri olarak devam edecektir."

