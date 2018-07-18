"Ekonomi Basın Tarihi" kitabı tanıtıldı

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da toplantının BTM'nin Şişli'deki yeni yerindeki ilk faaliyeti olduğunu belirterek, BTM, İTO ile EGD'nin bir arada olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

EGD Başkanı Celal Toprak, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kitabın yayımlanmasındaki katkılarından dolayı İTO ve Türk Telekom'a teşekkür etti.

Bilgi ile ticaretin hızla değiştiğine dikkati çeken Kuralay, şöyle devam etti:

"BTM bilginin ticarileştirilememesinin sonucunda ortaya çıktı. Bilgi de ticaret de değişiyor. Bununla birlikte ekonomi basının tarihi de değişiyor. Yıllar içinde bu değişimi gözlemliyoruz. Eskiden somut haberler yapılırken şimdi teknoloji haberleri yapılıyor. Artık dijital teknolojileri kullanarak üretim yapanlardan bahsediyoruz. Dijitalleşmeyle beraber hem dünya değişiyor hem biz. En önemli meselelerden bir tanesi de; KOBİ'lerin dijitalleşmeye hazır olmaması. Bizim el birliği yaparak, mevcut şirketlerin dönüşümünü sağlamalıyız. Bu dönüşümü sağlayamazsak, 15-20 yıl sonra o şirketler yok olabilir. Çünkü o şirketlerin iştigal alanı, iş ve meslek olmaktan çıkacak.

Yazılı basın da kağıttan dijitale dönüşüyor. Bu işin ekonomisinin nasıl olacağının cevabını aramalıyız. İstanbul Düşünce Akademisi'nde (İDA) bunları tartışalım, konuşalım. Orada yeniliklere açık olacak, bize özgü çalışmalar yapmamız lazım. Kendi hikayelerimizi yazmamız gerekiyor. Bu topraklarda kurulan medeniyetleri üst üste yığarak kendi tarihimizi yazmalıyız."