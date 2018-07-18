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"Ekonomi Basın Tarihi" kitabı tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

Kitap, Türkiye'nin ekonomi basın tarihini dünyadaki ve Türkiye'deki akademik çalışmalara atıfta bulunularak ele alıyor

İSTANBUL (AA) - "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisi Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından yayımlandı.

EGD tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk Telekom desteğiyle hazırlanan "Ekonomi Basın Tarihi-2" kitabının tanıtım toplantısı, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) gerçekleştirildi.

EGD Başkanı Celal Toprak, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kitabın yayımlanmasındaki katkılarından dolayı İTO ve Türk Telekom'a teşekkür etti.

Kitabın içeriğine ilişkin bilgiler de veren Toprak, kitapta ekonomi gazetelerin arşiv haberlerinin yanı sıra ekonomi basınının önde gelen isimlerinin yazılarının olduğunu aktardı.

Toprak, ekonomi haberlerinin içeriğinin zamanla dönüştüğünü belirterek, "Eskiden adliye, hastane muhabirleri vardı. Şimdi ise teknoloji, BTM muhabirleri olabilir." dedi.

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- "Bilgi ile ticaret hızla değişiyor"

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da toplantının BTM'nin Şişli'deki yeni yerindeki ilk faaliyeti olduğunu belirterek, BTM, İTO ile EGD'nin bir arada olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bilgi ile ticaretin hızla değiştiğine dikkati çeken Kuralay, şöyle devam etti:

"BTM bilginin ticarileştirilememesinin sonucunda ortaya çıktı. Bilgi de ticaret de değişiyor. Bununla birlikte ekonomi basının tarihi de değişiyor. Yıllar içinde bu değişimi gözlemliyoruz. Eskiden somut haberler yapılırken şimdi teknoloji haberleri yapılıyor. Artık dijital teknolojileri kullanarak üretim yapanlardan bahsediyoruz. Dijitalleşmeyle beraber hem dünya değişiyor hem biz. En önemli meselelerden bir tanesi de; KOBİ'lerin dijitalleşmeye hazır olmaması. Bizim el birliği yaparak, mevcut şirketlerin dönüşümünü sağlamalıyız. Bu dönüşümü sağlayamazsak, 15-20 yıl sonra o şirketler yok olabilir. Çünkü o şirketlerin iştigal alanı, iş ve meslek olmaktan çıkacak.

Yazılı basın da kağıttan dijitale dönüşüyor. Bu işin ekonomisinin nasıl olacağının cevabını aramalıyız. İstanbul Düşünce Akademisi'nde (İDA) bunları tartışalım, konuşalım. Orada yeniliklere açık olacak, bize özgü çalışmalar yapmamız lazım. Kendi hikayelerimizi yazmamız gerekiyor. Bu topraklarda kurulan medeniyetleri üst üste yığarak kendi tarihimizi yazmalıyız."

Toplantıya İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu'nun yanı sıra BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı da katıldı.

Toplantı sonunda kitabın yayımlanmasında destek verenlere teşekkür plaketleri verildi.

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- Kitap hakkında

Ekonomi Basın Tarihi kitabında, Türkiye'nin ekonomi basın tarihini dünyadaki ve Türkiye'deki akademik çalışmalara atıfta bulunularak ele alınıyor.

Yakın tarihe yönelik pek çok konuya açıklık getirilen kitap, gazete, dergi, haber ajansı, televizyon ve internet medyasında görev yapan ekonomi gazetecilerinin arşivleri ve tanıklıklarından faydalanılarak oluşturuldu.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden temin edilebilen kitap, 115 sayfa olarak hazırlandı. Kitabın editörlüğünü, EGD Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ünsalan yaptı. Kitabın ilk sayısı 2009 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yayımlanmıştı.

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EGD Ekonomi Basın Tarihi

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