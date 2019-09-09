FİNANS

EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Lynda Gratton ve Andrew Scott'un, "Uzun Ömür çağında Nasıl Yaşayacak ve Nasıl çalışacağız" alt başlıklı, "100 Yıllık Yaşam" adlı kitabı, Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam

İstanbul, 9 Eylül (DHA) - Lynda Gratton ve Andrew Scott'un, "Uzun Ömür çağında Nasıl Yaşayacak ve Nasıl çalışacağız" alt başlıklı, "100 Yıllık Yaşam" adlı kitabı, Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.
Kitabın, "100 yıl yaşamak, armağan mı lanet mi? Her şey seçimlerinize bağlı" başlıklı tanıtım yazısında, "Yüz yıl yaşamak ve bu zamanın büyük bölümünü verimli bir şekilde çalışarak geçirmek yakında somut bir gerçek olacak. Bugünün çocuklarının yarısından fazlası 100 yaşına dek, hatta daha da uzun yaşayacak" deniliyor ve şu değerlendirme yapılıyor:
"Böylece de, bildiğimiz üç evreli yaşam modeli işlerliğini yitirecek. Farklı kariyerleri ve geçişleri içeren çok evreli meslek hayatları ve özel yaşamlar bizleri bekliyor.
"Yirminci Yüzyıl’ın sonlarına damgasını vuran kadın istihdamındaki patlama ve çekirdek ailenin dönüşümü yaşamlarımızı nasıl değiştirdiyse, ömrün uzaması da hayatı yaşama biçimlerimizi o kadar derinden etkileyecek.
"Hepimiz hayatımızın her yönüyle ilgili planlama yöntemlerimizi ve yaşama biçimlerimizi değiştirmeye zorlanacağız.
"Uzun ömürleri lanet olmaktan çıkarıp armağana dönüştürmek için yalnızca bireyler değil toplumlar ve kurumlar da dönüşmek zorunda kalacak.
"Psikoloji ve ekonomiden bilgi ve görüşleri harmanlayan bu müthiş sürükleyici kitabı okumayı bitirdiğinizde her şeyi bir kenara bırakıp düşünecek ve hayatınızı daha iyi planlayacaksınız.
"Bu kitabı, 100 yıldan uzun yaşamanın normal olacağı bir dünyada hayata ilişkin şansların ve seçimlerin nasıl dönüşeceğini anlamak isteyen herkes mutlaka okumalı." (Fotoğraflı)

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 liraMB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira
İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarıİzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

MB Beklenti Anketi: Yılsonu TÜFE yüzde 13.96, dolar 6.0 lira

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdü

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.2’ye düşürdü

Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor

Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.