FİNANS

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

Ekonomist Ali Perşembe'nin, "finans dünyasının en başarılı yatırımcı ve işletmecilerinden tavsiyeleri" derlediği, "Paranın Kuralı" adlı kitabı, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Ekonomist Ali Perşembe'nin, "finans dünyasının en başarılı yatırımcı ve işletmecilerinden tavsiyeleri" derlediği, "Paranın Kuralı" adlı kitabı, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.
Ali Perşembe'nin, "Teknik Analiz mi Dedin? Hadi Canım Sen de!" başlıklı dört kitaplık dizisi ve "Dünya Küçük" adlı kitabının ardından yayınlanan Paranın Kuralı'nın tanıtım yazısında şöyle denildi:
"Yaşamın her alanında olduğu gibi, finans ve yatırım alanlarında da bir şeyi yanlış yapmanın binbir yolu varken, doğru yapmanın bir yolu var.
"Paranın Kuralı’nda yer alan 333 kahramanın akıl damlalarını yiyip yuttuğumuzda hepsinin ortak bir sesle bu tek doğru yoldan bahsettiğine tanık olacağız.
"Bu ilham verici ve motive edici düşünceler aslında birkaç sözcüğe indirgenmiş kısa cümlelerden oluşan akıl damlaları. İnsan ruhuna ışık saçıyor, ümit ve anlayış gücünü uyandırıyor. Aydınlatıyor, öğretiyor, düşündürüyor, gıdıklıyor, kışkırtıyor, kızdırıyor, rahatlatıyor, dürtüyor.
"Bazen de okuyucunun yaşamını kökünden değiştirecek güce sahip oluyorlar. Bu ilham verici deyişler okunur okunmaz bilinçaltınızı ele geçirecek, pozitif komutlar üretecek, düşünce sürecinizde kaçınılmaz değişiklikler olacak. Enerjinizi daha pozitif patikalara yöneltmeye başlayacak, yaşamdan daha etkin faydalanacaksınız.
"Bu kitapta dünya finans piyasalarının en başarılı yatırımcılarının tavsiyelerini, iş yapış şekillerini, tekniklerini, 'olmazsa olmaz'larını ve 'asla'larını bulacaksınız." (Fotoğraflı)

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