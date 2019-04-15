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EKONOMİ KİTAPLIĞI - Bernstein'dan "Riskin Olağanüstü Tarihi"

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

ABD'li ekonomist ve yazar Peter Bernstein'ın, Canan Feyyat'ın çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlanan ve toplumda riskin rolünü ayrıntılı bir şekilde incelediği "Tanrılara Karşı - Riskin Olağanüstü Tarihi" adlı kitabının yeni baskısı çıktı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Bernstein'dan "Riskin Olağanüstü Tarihi"

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - ABD'li ekonomist ve yazar Peter Bernstein'ın, Canan Feyyat'ın çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlanan ve toplumda riskin rolünü ayrıntılı bir şekilde incelediği "Tanrılara Karşı - Riskin Olağanüstü Tarihi" adlı kitabının yeni baskısı çıktı.
Kitabın tanıtım yazısında, "Toplumumuzda riskin rolünü keşfetmeye yönelik bu benzersiz incelemesinde Peter Bernstein, riski kontrol altına almanın modern zamanları uzak geçmişten ayıran en merkezi fikirlerden biri olduğunu savunuyor. Tanrılara Karşı, bugün elimizde bulunan güçlü risk yönetimi araçlarıyla insanlığı kâhinler ve falcıların egemenliğinden kurtaran olağanüstü entellektüel serüveni anlatıyor" denildi.
Mesleki yayınlar ve popüler basında çok sayıda makalesi yayınlanan Bernstein ayrıca, Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street de dahil olmak üzere, hepsi best seller olmuş 9 kitabın yazarıdır. Investment Management adlı derginin editörlerindendir ve The Journal of Portfolio Management dergisinin kurucu editörüydü.
Harvard Üniversitesi Ordinaryus Profesörü John Kenneth Galbraith, Harvard mezunu Bernstein'in kitabı için, "Muhteşem tarih bilgisi ve riskin günümüzdeki görünümleriyle ilgili olağanüstü bilgi birikimiyle Peter Bernstein, bizi Tanrılara Karşı ile buluşturuyor. Finans dünyasına böyle bir şey bu yıl ve sonsuza dek gelmeyecek. Sözlerimi özenle seçiyorum: Hiç kimse kaçırmamalı" yorumunu yaptı.
New York Times'ın, "İddialı ve sürükleyici... Bernstein bizlere, insanlığı batıl inançların ve kaderciliğin boğucu hakimiyetinden kurtaran gerçek hümanistler olarak gördüğü, kendilerini olasılık hesaplarına adamış bilim insanlarıyla muazzam bir buluşma ayarlamış" ve The Wall Street Journal'ın "Olağanüstü sürükleyici ve bilgilendirici bir kitap" diye nitelendirdiği kitabı, Business Week, "Ele aldığı konunun tümüne vakıf ve tümünü veren canlı bir kitap... Tanrılara Karşı, bir soruyla yola çıkıyor ve yanıtını üretiyor" diye tanımladı.
Bernstein'in kitabı, The Economist'e göre, "Okunmayı muazzam hak ediyor ve kesinlikle çok okunacak" ve önde gelen ekonomi düşünürleri arasında sayılan Robert Heilbroner'e göre de, "Bu kadar merkezi önemde, böylesine çekici ve heyecan veren bir kitabı başka biri yazamazdı." (Fotoğraflı)

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