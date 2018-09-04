EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Martin S. Fridson, Charles Mackay’in kaleme aldığı Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı adlı kitabı ile Joseph de la Vega’nın Karışıklığın Karmaşası adlı kitaplarını sadeleştirerek yazdığı, "Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı & Karışıklığın Karmaşası" kitabı, Ali Perşembe ve Levent Cinemre'nin çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.
Kitabın tanıtım yazısında, farklı yayın organları ve kişilerden şu değerlendirmelere yer verildi:
Financial Times: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında
"Bu kitap ticari hileler ve kitle davranışlarının finansal piyasalarüzerindeki kimi zaman neşelendiren, kimi zaman kahreden etkisinikeşfetmek için, iki ebedi yatırım klasiğini birbiriyle ilişkilendirmektedir. Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı & Karışıklığın Karmaşası, bizi 1834'deki Lale Çılgınlığı'ndan lalelerin altından daha yüksek fiyata alınıpsatıldığı dönem
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