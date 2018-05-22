EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - ABD'li yazar Richard Lewis Peterson'ın "Aklın para üzerindeki gücü: Karar Anı" adlı kitabının ikinci baskısı, Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi George Akerlof, Karar Anı'nı, "Richard Peterson Silikon Vadisi’nde psikiyatrist olarak birinci elden edindiği deneyimleri damıtmış ve davranışsal finans alanındaki bilgisini kullanarak başarılı bir yatırımcı olmak için gereken tüm duygusal nitelikleri tanımlamış. Karar Anı herkesin okuması gereken büyüleyici bir kitap, ama bunun da ötesinde okuduğunuz en kârlı kitap olabilir" diye tanıtıyor.

Kitabın tanıtımında, "İnsan beyni belli biçimlerde karar almak üzere tasarlanmış ve bunu gerçekleştirebilecek şekilde donatılmış. Ancak ne yazık ki, finansal piyasalar söz konusu olduğunda 'tasarımımız' ve 'donanılmış' olduğumuz yapı bizi para kazanmaya götürmüyor. Richard L. Peterson’un da dediği gibi, 'Eğer düşünmek herkesi büyük yatırımcı yapsaydı, piyasa balonları ve panikler, yoksulluk, bağımlılık, onun da ötesinde insanı suç işlemeye kadar götüren açgözlülük de olmazdı" denilerek şöyle devam ediliyor:

"Neden mi? Çünkü düşünen beyin yaklaşık 100 milyon yıl önce evrimleşmişken, hisseden beyin en ilkel donanımlarımızdan biri (evcil hayvanlarımızla paylaştığımız bir şey) ve bu iki beyin her zaman uyum içinde çalışmıyor.

"Durum böyleyken, finans piyasalarının çetin dünyasında her iki beynimizi de nasıl yönettiğimiz büyük önem taşıyor. İşte bu önemli konu elinizdeki kitabın ana temasını oluşturuyor." (Fotoğraflı)



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