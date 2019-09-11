FİNANS

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Kur Savaşları : Bir sonraki küresel krizin oluşumu

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

James Rickards'ın "Bir sonraki küresel krizin oluşumu" altbaşlıklı "Kur Savaşları" kitabının yeni baskısı, Neşenur Domaniç ve Nusret Avhan'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayımlandı.

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - James Rickards'ın "Bir sonraki küresel krizin oluşumu" altbaşlıklı "Kur Savaşları" kitabının yeni baskısı, Neşenur Domaniç ve Nusret Avhan'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayımlandı.
Bloomberg Businessweek, ABD'li ünlü finans yorumcusu ve hukukçu Rickards'ın Kur Savaşları adlı kitabı için, "Bu yıl okuduğum en korkutucu kitaplardan biri. Ortaya çıkan tablo karanlık ancak kapsamlı ve tatmin edici" yorumunu yaptı.
Politico'dan Mike Allen'ın, "Sonbaharın en önemli kitaplarından biri" Financial Times'ın, "Yanıldığını ümit edelim" ve Fort Worth Star'ın, "Sarsıcı… etkileyici… ülkelerin kendi para birimlerini nasıl manipüle ettiğinin… ve korkunç sonuçlarının… kapsamlı analizi" diye tanımladığı Kur Savaşları'nın tanıtım yazısında, şöyle denildi:
"Uluslararası iktisatta en yıkıcı ve korkulan sonuçlardan biri kur savaşlarıdır. En iyi koşullarda ticari ortaklarından büyüme çalan ülkelerin üzücü manzarasını sunabilir, en kötü koşullarda ise ardışık enflasyon, durgunluk, misilleme ve fiili şiddet nöbetlerine dönüşürler.
"Başıboş bırakıldığında, bir sonraki kur savaşı 2008 paniğinden çok daha beter bir krize yol açabilir. Doların değerinin düşürülmesi, avrupa’daki kurtarmalar ve çin’in parasını manipüle etmesine ilişkin gazete manşetleri büyüyen çelişkilerin göstergesidir.
"James Rickards’ın kur savaşları’nda öne sürdüğü gibi, bu yalnızca iktisatçıların ve yatırımcıların sorunu değildir. Birleşik devletler ulusal güvenliğine yönelik -Çin’in el altından yaptığı altın alımlarından tutun da ulusal varlık fonlarının gizli gündemlerine kadar uzanan- tehditlerle karşı karşıyadır. Ve çok gerçek olan bir tehlike de bizzat doların çöküşüdür." (Fotoğraflı)

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduatTEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat
TMO, Erbaa’da fındık alımına başladıTMO, Erbaa’da fındık alımına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Bir tanesi bir kasa domates bedel!

Bir tanesi bir kasa domates bedel!

Merkez Bankası yarın ne yapacak?

Merkez Bankası yarın ne yapacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak

Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdı

Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdı

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.