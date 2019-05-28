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EKONOMİ KİTAPLIĞI - "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri"

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

Teknik analiz ve risk yönetimi uzmanı Ateşan Aybars'ın, "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri" kitabı Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri"

İstanbul, 28 Mayıs (DHA) - Teknik analiz ve risk yönetimi uzmanı Ateşan Aybars'ın, "Meslek Olarak Opsiyon İşlemleri" kitabı Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.
Aynı zamanda teknik analiz eğitimi veren ve yatırım ve risk yönetimi danışmanlığı ve fon yöneticiliği yapan Aybars'ın kitabı, "Bu kitabın amacı, opsiyon piyasalarına ilişkin sis perdesini ve çaresizliği ortadan kaldırararak, trader’lerin opsiyon işlemlerini profesyonel seviyeye taşımalarına yardım etmektir" diye tanımlanıyor:
"Vadeli piyasalarda çabaların çok defa yetersiz kaldığı ve işlemlerin kolayca, ciddi kayıplara yol açtığı bilinir. Zira yatırımcı hem pozisyonları yönetmek hem de disiplin çerçevesinde para yönetimi yapmak zorundadır.
"Dahası, bunlar da yetmeyebilir. Pozisyon açılırken yön ve zamanlama konusunda doğru tahmin yapılmalıdır. Oysa riski istenildiği kadar düşük tasarlanabilen stratejiler gerek kısa gerekse uzun dönem için yatırımcılara çeşitli seçenekler sunar.
"Yön ve zamanlama konusunda yanılsanız da kazanma olasılığınız vardır. Bu kitapta daha çok, gece uykularınızı kaçırmayacak ya da ekonomik veri açıklamalarının öncesinde strese neden olmayacak, riski düşük ve tanımlı, profesyonel tasarımlara ağırlık vereceğim. Profesyonel trader’lere istikrarlı bir biçimde iyi kazanç sağlayacak yaklaşım budur."
İTÜ’den Elektronik Yüksek Mühendisi olarak 1973 yılında mezun olduktan sonra akademik çalışmalarına Kanada’da devam eden Aybars, 1975 yılından itibaren Kanada Atom Enerjisi komisyonu ve Ontario Hydro Nükleer santrallarında çalıştı. Finans dünyasına 1981 yılında geçerek geliştirdiği Teknik Analiz
Modeli ile Securities Commission’dan CTA (Commodity Trading Advisor) aldığı lisans ile portföy yöneticiliğine başladı.
TFMI (Toronto Futures Management İnc.) President ve Director sorumlulukları ile 1985-89 yılları arasında görev yapan Aybars, 1993 yılında Türkiyeye dönerek, Teknik Analiz ve Risk Yönetimi Seminerleri verdi ve çeşitli finansal kuruluş ve bankalara yatırım ve risk yönetimi danışmanlığı yaptı.
Aybars, 1999-2007 arası CNBC-e ve NTV’de, 2010 yılından bu yana BloombergHT’de “Risk Yönetimi” programını sunuyor ve ayrıca üç yıldır yüksek getirili bireylerin fon yönetimini yapıyor.
NoorCM Menkul Değerler A.Ş.’de 2014 yılından bu yana eğitim danışmanlığı kapsamında NoorCM Akademi faaliyetlerini yürüten Aybars’ın, Kanada’da Association of Professional Engineers (APEO), Canadian Medical & Biological Eng. Society (CMBES) ve Securities Commission (CTA) üyelikleri oldu. (Fotoğraflı)

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