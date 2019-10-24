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EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul çatısı altında 2012 yılında kurulan VİOP'ta (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) yapılan vadeli işlemlerin derinlemesine incelendiği "VİOP’ta Vadeli İşlemler" adlı kitap, "Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız..." altbaşlığıyla Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Borsa İstanbul çatısı altında 2012 yılında kurulan VİOP'ta (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) yapılan vadeli işlemlerin derinlemesine incelendiği "VİOP’ta Vadeli İşlemler" adlı kitap, "Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız..." altbaşlığıyla Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.
Türkiye'de ilk vadeli işlem denemeleri 2005 yılında İzmir’de kurulan VOB (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) ile başladı. İlk işlem hacimlerinin yarattığı hayal kırıklığının ardından daha sonra 2012 yılında Borsa İstanbul çatısı altında kurulan VİOP ile bugünkü noktasına erişti.
Türkiye'de vadeli işlem piyasalarının gelişmeyi sürdürdüğünün altını çizan Altaş, kitaba ilişkin şu bilgileri veriyor:
"Bu kitabı yazarken amaç, şu an eksikliği hissedilen vadeli işlem kontratlarına ilişkin bir kaynak yaratabilmekti. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasına ilişkin kaleme alınan eserlerde ağırlıklı olarak opsiyon sözleşmelerinin aktarılması vadeli işlem sözleşmeleriyle ilgili bir kitabı yayınlama ihtiyacı doğurdu.
"Bu kitap üç bölümden oluşuyor:
"İlk bölümde vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin temel bilgiler ve kavramlar anlatılıyor. Bu bölümde okurun vadeli işlem kontratlarına ilişkin genel kültür bilgisinin tamamlanması hedefleniyor.
"İkinci bölüm ise okurun kendi bilgisayarında bir deneme hesabı oluşturarak uygulamalı eğitim alacağı derslerden oluşuyor. Bu bölümde okuyucu kitabındaki adımları takip ederek ve kendi bilgisayarında uygulayarak vadeli işlem kültürünü tamamlamış olacak. Bu bölümde ayrıca ünite başlarında verilen link ve karekodlar ile yatırımcı üniteye ilişkin bir eğitim videosunu internet ortamında izleyebilir.
"Üçüncü ve son bölüm ise oldukça geniş olarak tasarlanan bir "ekler" bölümü. Burada yer alan beş ek bölümü yatırım araçlarının kod ve özelliklerinden sözlüğe kadar oldukça geniş bir başvuru kaynağı olacak şekilde tasarlandı.
"VİOP’ta vadeli işlem sözleşmelerini bilgisayarınızda uygulayarak öğrenmek için gerekli kapının anahtarını elinizde tutuyorsunuz." (Fotoğraflı)

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