İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - Dünyanın en büyük yatırımcısı olarak nitelendirilen Warren Buffet'ın "borsa stratejileri"nin toplandığı "Warren Buffet Tarzı" adlı kitabın güncelleştirilmiş yeni baskısı Scala Yayıncılık'tan çıktı.

Warren Buffett'ı 10 yıldan uzun süredir yakından izleyen Robert G. Hagstrom'un kaleme aldığı Buffett Tarzı, Ali Perşembe'nin çevirisiyle okuyuculara sunuldu.

"Buffett Tarzı"nın, ne kadar parası olduğuna bakılmaksızın herkesin kullanımına açık araçları kullanarak, istikrarlı bir şekilde para kazanan bir yatırımcının düşünce ve felsefesini içerdiği belirtilen ketibanı tanıtı yazısında, şu bilgiler verildi:

"On yılı aşkın bir süredir Buffett'ı yakın takibe alan Robert G. Hagstrom'un kaleme aldığı Buffett Tarzı, aradığınız yanıtları derin bir bakış ve yalın bir dille veriyor.

"Hagstrom, Buffett Tarzı'nda yalnızca dünyanın bu en büyük yatırımcısının 40 yılı aşkın kariyeri ve olağanüstü performansının başarı öyküsünü anlatmıyor, aynı zamanda, üstelik son derece sistematik bir çalışmayla Buffett tarzını anlatıyor.

"Öncelikle Buffett'ın düşünce biçimini ve felsefesini aktarıyor, yöntem ve tekniklerini ele alıyor, doktrinlerini sıralıyor.

"Sonra da olağanüstü performansını oluşturan en önemli yatırımlarını tek tek ele alarak, her yatırımı bu yöntem, teknik ve doktrinlere uygunluğu açısından inceliyor." (Fotoğraflı)

