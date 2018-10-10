EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Fabrizio Casaretto'nun, "Hedging - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları" adlı kitabının ikinci baskısı yapıldı.

Vatan Gazetesi Yazarı Ali Ağaoğlu, Scala Yayıncılık' tarafından yayınlanan kitap ile ilgili değerlendirmesinde, "Kontrolsüz riskin özellikle çok oynak piyasalarda bir felakete yol açabilir" diyerek, şu konuların altını çiziyor:

"Fiyat belirsizliklerinin, belirli olan ihtiyaçlar doğrultusunda, yönetilmesi gerekir. Bu kitap Ticari ve Finansal örnekler sayesinde, bazı risklerden arındırılarak güçlü yatırımlar yapılabileceğini ve sağlam bir gelecek inşa edilebileceğini anlatmaktadır. Finansal piyasaların dalgalanmalarında paranızı korumak, kötüsünden kayıplarınızı sınırlamak için finansal risk yönetimini öğrenmek elzem oldu. (...) Finansal okur-yazarlığın ötesine geçilmesine katkısı olacak bir çalışma."

Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdinç Altay da kitabı, "Türev ürünler gibi giderek daha çok karşımıza çıkan karmaşık finansal araçların riskli dünyamızda nasıl kullanılabileceğini gösteren harika bir kılavuz kitap" diye yorumluyor.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası eski Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman Başaran da, Casaretto'nun kitabı için, "Risk Yönetiminin olmazsa olmazı olan Vadeli İşlemler ve Opsiyon sözleşmelerinin kullanımı hakkında bu kitap (...) bu alanda çok önemli bir açığı doldurmuştur" diyor. (Fotoğraflı)

