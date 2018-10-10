FİNANS

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

Fabrizio Casaretto'nun, "Hedging - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları" adlı kitabının ikinci baskısı yapıldı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Fabrizio Casaretto'nun, "Hedging - Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları" adlı kitabının ikinci baskısı yapıldı.
Vatan Gazetesi Yazarı Ali Ağaoğlu, Scala Yayıncılık' tarafından yayınlanan kitap ile ilgili değerlendirmesinde, "Kontrolsüz riskin özellikle çok oynak piyasalarda bir felakete yol açabilir" diyerek, şu konuların altını çiziyor:
"Fiyat belirsizliklerinin, belirli olan ihtiyaçlar doğrultusunda, yönetilmesi gerekir. Bu kitap Ticari ve Finansal örnekler sayesinde, bazı risklerden arındırılarak güçlü yatırımlar yapılabileceğini ve sağlam bir gelecek inşa edilebileceğini anlatmaktadır. Finansal piyasaların dalgalanmalarında paranızı korumak, kötüsünden kayıplarınızı sınırlamak için finansal risk yönetimini öğrenmek elzem oldu. (...) Finansal okur-yazarlığın ötesine geçilmesine katkısı olacak bir çalışma."
Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdinç Altay da kitabı, "Türev ürünler gibi giderek daha çok karşımıza çıkan karmaşık finansal araçların riskli dünyamızda nasıl kullanılabileceğini gösteren harika bir kılavuz kitap" diye yorumluyor.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası eski Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman Başaran da, Casaretto'nun kitabı için, "Risk Yönetiminin olmazsa olmazı olan Vadeli İşlemler ve Opsiyon sözleşmelerinin kullanımı hakkında bu kitap (...) bu alanda çok önemli bir açığı doldurmuştur" diyor. (Fotoğraflı)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttıIAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı
Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldıVan'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

TÜROB / Bayındır: Türkiye turizmde büyük oyuncu olarak yeniden sahaya indi

IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı

IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı

Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı

Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı

Kargı'da TOKİ konutları sahiplerini buldu

Kargı'da TOKİ konutları sahiplerini buldu

Tarım Fuarı'nın gözdesi traktörler oldu

Tarım Fuarı'nın gözdesi traktörler oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.