EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımlar için stratejiler: Borsada Rastgele Seyir

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Etkin piyasalar hipotezinin önde gelen savunucularından, Princeton Üniversitesi Ekonomi Profesörü Burton Gordon Malkiel'in, "Borsada Rastgele Seyir - Başarılı Yatırımlar İçin Denenmiş Stratejiler (A Random Walk Down Wall Street)" başlıklı kitabı Scala Yayıncılık'tan, Neşenur Domaniç'in çevirisiyle yayınlandı.

Yatırım dünyasında, klasikleşmiş kitabı Borsa'da Restgele Seyir ile tanınan Burton Gordon Malkiel, açıktan ticarete konu olan varlıkların fiyatlarının elde edilebilecek tüm bilgiyi yansıttığına dayanan etkin piyasalar hipotezinin önde gelen savunucuları arasında bulunuyor.

Ünlü Forbes dergisi, Malkiel'in Borsa'da Restgele Seyir kitabını, "Yatırım alanında son 50 yılda yazılmış gerçekten iyi kitapların sayısı yarım düzineyi geçmez. Elinizdeki kitapgerçek anlamda klasik kategorisine girmeyi hak ediyor" diye tanımlıyor.

Chicago Tirbune'de, Malkliel ve kitabı şöyle tanıtılıyor:

"Burton G. Malkiel, gösteristen uzak, kural tanımayan ve son derece bilgilendirici bu rehber kitapta borsanınçalkantılı sularında nasıl yol alacağınızı ve profesyonelleri kendi oyunlarında nasıl alt edeceğinizi gösteriyor.

"Finans alanında yaşanan balonlara ve Wall Street camiasının diğer hayal kırıklıklarına ışık tutan yazar, rastgeleseçilmiş hisse senetlerinden olusan bir porföyün de uzmanların özenle seçtikleri portföyler kadar başarılı performans gösterebileceğini kanıtlarıyla ortaya koyuyor.

"İleri teknoloji alanında yaşanan patlamayı ve sonrasında ortaya çıkan manzarayı son derece keskin bir bakışla mercek altına alan Malkiel, içinde bulunduğumuz elektronik broker'lar, sanal guru'lar ve sözde yatırım araçları dünyasında, karlarımızı azamiye çıkarmanın ve zararları en aza indirmenin yollarını gösteriyor.

"Yalnızca hisse senetleri ve tahviller için değil, para piyasaları ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından sigorta sektörüne, emlaktan, altın ve koleksiyoneserleri gibi maddi varliklara kadar pek çok alanda potansiyel getirileri nasıl inceleyebileceğinizi ögretiyor.

"Yatırım fonlarının reyting oyununu çözmenizi ve endeks yatırım fonlarının daha riskli bir dizi alternatif yatırımaracı karşısındaki avantajlarını keşfetmenizi sağlıyor. Ve yalnızca bu baskıda yer alan özel bir bölümde finansal türevlerin ustalık isteyen topraklarında nasıl ilerleyeceğinizi ve yolunuzu bulabileceğinizi gösteriyor,

"Malkiel yıllardır paranın satın alabilecegi en iyi yatırım rehberi olma özelliğini koruyan kitabının geliştirilmiş bu yenibaskısında ayrıca ünlü çalışması 'Yaşa Göre Yatırım Rehberi'ni de güncellemiş bulunuyor.

"İlk yayınlandığı günden bu yana binlerce yatırımcının yolunu açan, gerçek bir klasik... Kitabı okumuş bile olsanız, zaman zaman göz atarak bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz." (Fotoğraflı)

