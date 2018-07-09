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Ekonomi kurumları yeni sisteme uyumlaştırılıyor (1)

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri çıkarıldı - Merkez Bankasında başkan yardımcıları için aranan meslekleriyle ilgili 10 yıl çalışma şartı kaldırılırken, başkanın önerisi üzerine atanmalarına ilişkin ibare düzenlemeden çıkarıldı - Ekonomik ve Sosyal Konseyin Başkanı Cumhurbaşkanı olurken, ÖYK'daki işler de Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından sonuçlandırılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri çıkarıldı.

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların yapıları, görev ve yetkilerinde değişikliğe gidildi, yeni sisteme ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Başkanı Cumhurbaşkanı olurken, konseyin üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Maliye Bakanlığı adı "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olurken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla göreve devam edecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf yapıldı.

Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un adı "Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirildi. Söz konusu kanunda finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Finansal İstikrar Komitesi tarafından tespiti halinde, alınacak tedbirleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı'na devredildi.

- Merkez Bankası düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidilirken, bankanın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanacak.

Üyelerin görevleri, özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanmadıkça, banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemeyecek. Para Politikası Kuruluna ilişkin olarak, Merkez Bankası Başkanın önerisi üzerine atanacak üyeye ilişkin "müşterek kararla" ibaresi metinden çıkarıldı.

Başkan yardımcıları için aranan “meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış” olma şartı ile “Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla 5 yıl süre ile atanacağına ilişkin ibare metinden çıkarıldı.

- Tanıtma Fonu

Tanıtma Fonu Cumhurbaşkanı'nın emrine verilirken, Fonun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanı'nca görevlendirilecek bakanlık veya kurum tarafından yerine getirilecek.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün işlemleri ve harcamalarının şekli, satınalma ve satma, yapma ve yaptırma, kiralama ve kiraya verme ve hesap usulleri, menkul ve gayrimenkul amortisman payları ve müdürlük ile personelin görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı'nca onanacak.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca görülmekte olan işler Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından sonuçlandırılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili mevzuatta da değişikliğe gidildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıkları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanırken, başkanlıkların süresini uzatmaya ve kapsadıkları illeri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

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