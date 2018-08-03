"Ekonomi ve enerji politikaları uyumlu gidiyor"

EBRU ŞENGÜL - Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Dr. Volkan Özdemir, doğalgazdan elektrik üreten santrallerde kullanılan gaza yapılan son zam ile dolaylı yoldan yerli kaynaklara fiyat avantajı sağlanmasının amaçlandığını belirterek, "Çünkü temel mesele artık Türkiye'nin cari açığının azaltılması. Bunun en önemli kalemlerinden biri de enerji. Bunun için doğalgazın elektrik üretimi portföyündeki payı azaltılmak isteniyor. Böylece artık daha az ithal edilecek gazın daha çok konut ve sanayide kullanılması amaçlanıyor. Dolayısıyla, ekonomi ve enerji politikalarının ilk defa uyumlu gittiğini görüyoruz." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol ve doğalgaz ithalatında miktar olarak geçen yıla kıyasla azalma olmasına rağmen, artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'nin mali faturasının da arttığını söyledi.

Yıl sonuna kadar enerji ithalatının 40 milyar doların üzerine çıkacağını tahmin ettiğini vurgulayan Özdemir, "ABD’nin finansal yaptırımları Türkiye’de kriz çıkarmak ve kuru zıplatmak amaçlı. Döviz kuru üzerindeki ciddi oynama, bunun sürdürülmesini Türkiye açısından giderek zorlaştırıyor. Buna karşı da bir önlem gerekiyor. Bu yaptırımların etkisi olsa da istedikleri jeopolitik sonucu alamayacaklar. Hem Türkiye’nin enerji tedarikçileri Rusya, İran, Irak, Azerbaycan. İktisadi olarak zorlansak da Türkiye yalnız değil ve boyun eğmeyecek." ifadelerini kullandı.