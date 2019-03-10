FİNANS

"Ekonomi ve istihdamda kötü günler bizi bekliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Halkımız 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Halkımız, 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan aralık ayı istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüzden az işçi çalıştıran küçük ve orta boy işletmelerin sayısı ile 10-19 işçinin çalıştığı iş yerlerinin sayısının bir önceki yıla oranla azaldığını belirten Erdoğdu, ekonomik sürecin küçük ve orta boy işletmeleri etkilediğini bildirdi.

Erdoğdu, resmi rakamlara göre, aktif sigortalı sayısının önceki ay ve yıla göre düştüğüne işaret ederek, İŞKUR bünyesinde son 3 ayda Toplum Yararına Çalışma (TYP) ile İşbaşı Eğitim programları kapsamında 180 bin kişinin işe alındığını hatırlattı.

Bu sayede sigortalı işçi sayısındaki azalmanın bir miktar frenlendiği ancak durdurulamadığını vurgulayan Erdoğdu, "TYP ve işbaşı eğitim programlarıyla yaratılan geçici istihdam olmasaydı son 3 ayda sigortalı işçi sayısındaki azalma 760 bin kişi olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Aykut Erdoğdu, açıklamasında şunları kaydetti:

"İş yeri ve sigortalı çalışan sayısı itibariyle bakıldığında kriz henüz büyük işletmeleri etkilememiş görünüyor. Ancak istihdamı artırmak için yeni bir ekonomik programı olmayan iktidarın kötü yönetiminin onları da etkilemesi kaçınılmaz. Seçimlere kadar bazı ürünlerde KDV ve ÖTV indirimleriyle ekonomideki durgunluğu aşmaya çalışan iktidarın, ekonominin sorunlarını çözmek gibi bir niyeti olmadığı, tüm bu indirimleri 31 Mart ile sınırlandırmasından belli. Mevcut hükümetin iş yaratmak ve işsizin derdine çare olmak gibi bir derdi yok. Halkımız 31 Mart'ta bu iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor."

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdülerSeramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler
Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ekonomi secim2019

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

'Eşimin eline bakmak istemiyorum' dedi, kendi işinin patronu oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler

Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.