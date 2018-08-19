Ekonomi yazarı Güngör Uras vefat etti

İSTANBUL (AA) - Ekonomi yazarı Güngör Uras, Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

1933 yılında Düzce’de doğan Uras, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi'nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Uras, 1998 yılından bu yana Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

