Ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin önde gelen ekonomi yazarlarından Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla derin üzüntü yaşadığını belirterek, "Ekonomi ve basın dünyası, önemli bir üstadını kaybetti." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomi ve basın dünyası, önemli bir üstadını kaybetti. Sayın Uras, Türk ekonomi basınının duayenlerinden, basın mensuplarının rol modeli olmuş, önemli bir ekonomi yazarı ve akademisyendi. En karmaşık ekonomi konularını 'Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca' tiplemeleriyle herkesin anlayacağı bir dilde kaleme alarak, sanayi, ticaret, tarım, üretim, tasarruf gibi ekonomik terimleri vatandaşlarımızın hafızalarına kazımıştır. Kaybından dolayı derin bir üzüntü duydum. Başarılı analiz yeteneğiyle kaleme aldığı değerlendirmeleri ve basın mesleğinde ilkeli, deneyimli ve usta bir kalem sahibi olarak gösterdiği objektif ve duyarlı yaklaşımı, Türk iş alemi tarafından daima saygıyla anılacaktır."
- "Bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de köşe yazıları ve ekonomideki önemli değerlendirmeleriyle esnafa ve ekonomiye dair önemli katkılar sağlayan Uras'ın vefatını büyük üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Esnaf ve sanatkar camiası olarak ekonomiyi sade örneklerle anlatan bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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